Terminaron de pagar sus casas en las 150 Viviendas pero no pueden ser titulares

Alejandra, una vecina del barrio 150 Viviendas de Neuquén, denunció que ella y otros vecinos están impedidos de escriturar sus viviendas por la falta de nomenclatura catastral de sus terrenos. Preocupada detalló en La Primera Mañana cómo esta situación afecta a su patrimonio.

"Yo pagué mi crédito hipotecario en el 2021, pero no puedo escriturar mi vivienda porque no tengo la nomenclatura catastral", explicó Alejandra. "Es un problema que afecta a muchos vecinos del barrio, ya que no podemos dejar nuestras propiedades en orden para nuestros familiares".

Alejandra agregó que la municipalidad no ha tomado medidas para resolver el problema, a pesar de que los vecinos han pagado sus créditos hipotecarios y tienen todos los servicios básicos en sus viviendas.

Además contó que por el servicio del agua le llega un costo proporcional. Además que quiere contratar incluso a un agrimensor pero no ha recibido ninguna respuesta del municipio.

“Desde el gobierno piden que se paguen las cuotas para seguir construyendo más viviendas, yo cumplí y cancele todo incluso antes de tiempo pero ahora conmigo no están cumpliendo. Soy jubilada y si me pasa algo cómo voy a dejar todo en regla para mis hijos”, se lamentó la mujer.

La nota completa: