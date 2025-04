La Policía frustró un corte de calle en el acceso al aeropuerto de Neuquén

Vecinos del Barrio Ferroviario de Neuquén disponían un corte en el acceso al Aeropuerto de la ciudad para este martes 8 de abril. Sin embargo, la presencia policial desde temprano en la región impidió que logren su cometido. El reclamo es por la falta de servicios en sus viviendas, principalmente de gas.

"No nos dejaron cortar. Está la Policía Aeroportuaria y no nos permiten el corte, pero sí hacer visible la situación", le explicó a Mejor Informado una de las vecinas protagonistas del intento de corte. "Estamos en la rotonda haciendo visible la problemática de una manera más pacífica para no molestar a nadie", añadió.

Ante este corte, que había sido programado con anticipación, la Policía tomó cartas en el asunto y evitó a los vecinos avanzar con la manifestación. Es sabido que el acceso al aeropuerto es un punto álgido del transporte regional, no solo por la dificultad que le genera a quienes ya tengan un pasaje, sino por la gran cantidad de vuelos de negocios que hay en la programación habitual.

Los vecinos decidieron protestar sin corte, de manera pacífica.

Un reclamo que se empieza a solucionar

Aunque no pudieron darle continuidad a la manifestación, los vecinos dispusieron un reclamo pacífico con entrega de folletos y pancartas en la zona aeroportuaria. La negativa de la Policía obligó a los manifestantes a encontrar alternativas al corte.

Reparten folletos y cartelería para difundir su problemática.

De momento solo han tenido respuestas de Gabriel Ramos, presidente de la Comisión Vecinal de la zona y tendrán una reunión con Marcos Zapata, presidente del Instituto municipal de Urbanismo y Hábitat. "Esperemos que pueda darnos una respuesta".