Tras la polémica del bazar chino que fue inspeccionado por la Secretaría de Trabajo por distintas irregularidades, las autoridades informaron que hubo algunos avances. Además, explicaron cómo se lleva adelante un debido proceso tras la inspección de un local o empresa.

Las últimas informaciones son que, tras la revisión por las condiciones laborales y de higiene, los empleadores pusieron en blanco a su personal. Por otro lado, el resto de las imputaciones siguen en etapa sumarial.

El local se había hecho viral por contar con tres pisos llenos de productos para todo tipo de usos, sin embargo, semanas después se conoció que el comercio presentaba graves irregularidades. Algunas como un solo baño para los empleados, sin salidas de emergencia, carga horaria de 12 horas y matafuegos vencidos.

Cómo avanzará el procedimiento

Frente a esta y cualquier otra situación, el Ministerio de Trabajo de Neuquén informó a la comunidad que tras los controles todas las firmas tienen derecho a ejercer su defensa respecto a las imputaciones formuladas en cada actuación inspectiva.

Esto fue comunicado en referencia tanto al bazar como a cualquier otra inspección que se realice en la ciudad por la Dirección General de Policía del Trabajo (DGPT) y la Dirección General de Higiene y Seguridad (DGHYS).

Detallaron que en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo cada empresa inspeccionada dispone de dos instancias para efectuar los descargos correspondientes, tanto ante la DGPT como ante la DGHYS:

En primera instancia los inspectores fijan una fecha de audiencia, la cual queda notificada en el mismo acto, con el objeto de que se presente la documentación requerida o se dé cumplimiento a los requerimientos consignados en el acta de inspección, de la cual se deja copia en el establecimiento.

En segunda instancia, el expediente es remitido a la Dirección General de Sumarios, donde se dispone la apertura de la etapa sumarial, a fin de garantizar el derecho de defensa de la firma inspeccionada.

En esta última etapa, se fija una nueva fecha de audiencia con los mismos fines que en la primera, es decir, la presentación de la documentación requerida o el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el acta de inspección.

En qué había terminado la polémica

Las últimas novedades del bazar, ubicado en calle Sarmiento, eran que en la inspección habían constatado las irregularidades, por lo cual se les labró una infracción a la Ley 3468. Como se indica, los procedimientos no permiten clausurar de forma inmediata, sino que se debe pasar por el proceso de intimación e infracción.

Posteriormente el bazar ha pasado a instancia sumarial tras presentar los documentos faltantes, etapa en la que se los volverá a citar. En caso de que no se presenten en esta instancia, ahí es cuando se labra otra infracción más grave y se clausuraría.