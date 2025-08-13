Así vivía un acumulador de basura con decenas de perros entre montañas de caca y residuos

Un operativo conjunto de la Municipalidad de Neuquén, la Justicia, la Policía y el área de Bienestar Animal volvió a intervenir una vivienda en pleno centro de la ciudad, tras denuncias de vecinos por olores nauseabundos y sospechas de maltrato animal. Se trata de un domicilio reincidente, que ya había sido limpiado en 2023, y cuyos ocupantes acumularon nuevamente basura y animales en condiciones insalubres.

El subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, uno de los responsables del operativo, describió la escena en la vivienda de la calle Gregorio Martínez casi Roca. “Estamos a metros de la vivienda y se siente un olor fuertísimo. Encontramos una acumulación de residuos tremenda y entre 20 y 25 animales viviendo en el lugar. No salían al patio, hacían sus necesidades dentro de la habitación. No utilizaban baño: usaban baldes de 20 litros o botellas cortadas para eso”.

Según relató el funcionario a Mejor Informado, las dos personas que habitaban el domicilio fueron internadas hace dos días. “Nadie, ni personas ni animales, pueden vivir en las condiciones en las que estaba este domicilio nuevamente después de un año y medio. Esto es una patología que debe ser tratada desde la salud mental”, remarcó.

En la intervención se rescataron cinco perros y tres gatos, aunque se cree que había más felinos que escaparon durante el procedimiento. “Los animales estaban en condiciones de habitabilidad lamentables. Es un domicilio con acumulación de todo lo que uno pueda imaginar”, señaló Luciana de Giovanetti, del área de Bienestar Animal.

Todos los animales fueron trasladados para ser evaluados por un equipo veterinario y, de ser posible, puestos en adopción, como ocurrió en 2023, cuando se rescataron 13 mascotas de la misma familia. “Es una familia atravesada por situaciones muy complejas y reincidente. La vulnerabilidad es grave y el descuido de los animales genera riesgo de enfermedades zoonóticas para otras mascotas y para las personas”, advirtió la funcionaria.

Destacó la importancia de las denuncias vecinales para actuar en este tipo de casos: “Los vecinos conocen la situación, ven la vulnerabilidad y activan los mecanismos. La única forma de ingresar es con orden judicial, policía y saneamiento. Sin esa intervención, sería imposible”.

El operativo permitió desinfectar la vivienda y retirar la basura acumulada, pero tanto autoridades como vecinos temen que la situación se repita si no hay un abordaje integral de la salud mental de los ocupantes.