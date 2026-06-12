Aguinaldo y sueldo en Neuquén: cuándo cobran los estatales y jubilados de la provincia

El Gobierno de la Provincia del Neuquén les puso fecha al pago de los haberes de junio y a la primera cuota del medio aguinaldo, para los trabajadores de la administración pública.

Tal como sucede desde que asumió el gobernador Rolando Figueroa, los haberes se abonarán el mismo día, tanto para los trabajadores de los ministerios, administración central, entes públicos, Educación y demás, como para los jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

El viernes 26 de junio, los haberes y el medio aguinaldo serán acreditados en las cuentas que los agentes de la administración provincial poseen en el Banco de la Provincia del Neuquén (BPN). Es decir que, una vez más, estarán disponibles antes de que finalice el mes, en cumplimiento de lo dispuesto por el gobernador.

Desde la secretaría de Prensa y Comunicación se destacó que el pago en forma conjunta de los haberes y el medio aguinaldo (en términos administrativos, sueldo anual complementario) es posible en virtud de la transparencia, eficiencia y cuidado extremo en la administración de los recursos del Estado, que caracterizan a la actual gestión de gobierno.

Esas acciones se complementan con la eliminación de los gastos innecesarios, la erradicación de los privilegios, la reducción de la planta política y las distintas estrategias de austeridad, que permitieron no sólo iniciar esta etapa de desarrollo equitativo y equilibrado de la provincia, sino también fortalecer las partidas presupuestarias de las áreas esenciales y avanzar tanto en la construcción de rutas y escuelas, como en planes de viviendas, líneas de créditos para emprendedores y becas estudiantiles, entre otras cosas.