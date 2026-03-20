Ante la llegada del fin de semana extra largo, el Centro Regional de Hemoterapia (CRH) de Neuquén lanzó una convocatoria a la comunidad para donar sangre de manera voluntaria y reforzar el stock disponible en la provincia.

El organismo informó que abrirá sus puertas este sábado 21 de marzo en el horario de 8.30 a 13, mientras que permanecerá cerrado durante el lunes 23 y martes 24 debido a los feriados por el Día de la Memoria y el puente turístico.

Desde el CRH explicaron que durante los fines de semana largos suele registrarse una disminución en la cantidad de donantes, lo que puede afectar el abastecimiento de sangre en hospitales y centros de salud. Por este motivo, destacaron la importancia de acercarse a donar antes de los días no laborables.

El centro, ubicado en calle Planas 1.915 de la ciudad de Neuquén, atiende habitualmente por orden de llegada o con turno previo a través de WhatsApp al 299-5087107.

Cuáles son los requisitos para donar

Quienes deseen donar deben cumplir algunos requisitos básicos: tener entre 16 y 65 años (con autorización en el caso de menores), pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud, no haber donado en los últimos tres meses, no tener tatuajes o perforaciones recientes y presentarse con DNI. Además, se recomienda no asistir en ayunas y mantenerse bien hidratado.