Ante la disminución de unidades de sangre registrada en enero, la comunidad neuquina respondió con un fuerte compromiso solidario: en solo un mes, 717 personas se acercaron a donar, de las cuales el 70% lo hizo de manera voluntaria. La rápida reacción permitió garantizar el abastecimiento en los hospitales de toda la provincia.

Desde el Centro Regional de Hemoterapia (CRH) destacaron la respuesta de la población frente a un escenario que había generado preocupación por la baja de donantes y el aumento sostenido de transfusiones. “Decir gracias es poco”, expresaron, al tiempo que remarcaron que todos los procedimientos se realizan bajo estrictos protocolos y normas de bioseguridad.

La directora del CRH, Ana Ferrer, señaló que enero marcó un récord en la cantidad de donantes voluntarios. “Tuvimos una concurrencia muy importante que nos permitió asegurar la provisión de sangre en todos los hospitales de Neuquén”, afirmó. Además, adelantó que continuará la estrategia de contacto personalizado a donantes registrados que ya habían cumplido entre tres y cuatro meses desde su última donación, metodología que mostró resultados positivos.

Según datos de la Red Provincial de Hemoterapia, de las 717 donaciones registradas en enero, 447 se realizaron en el Centro Regional y en colectas organizadas en la ciudad de Neuquén, mientras que 270 tuvieron lugar en el interior provincial. La sangre es un recurso esencial que no puede fabricarse de manera artificial y se necesita durante todo el año. Gracias a la participación de la comunidad, en enero se pudieron cubrir 514 transfusiones de glóbulos rojos y más de 200 transfusiones de plaquetas.

Cuáles son los requisitos para donar sangre

Pueden donar personas de entre 18 y 65 años, que pesen más de 50 kilos y se encuentren en buen estado de salud. Desde el CRH recordaron que quienes donan al menos dos veces al año pueden convertirse en donantes voluntarios habituales, fortaleciendo el sistema público de salud, que además actúa como factor de protección para quienes participan.

Las colectas continuarán durante febrero en distintos puntos de la capital neuquina, además de la atención habitual en el Centro Regional de Hemoterapia, ubicado en Planas 1915, de lunes a sábado de 8.30 a 13.