La Provincia de Neuquén avanza con una obra que permitirá garantizar el acceso a agua segura y continua en el paraje Auquinco, cercano a Buta Ranquil. El proyecto, que registra un 20% de avance, es financiado con un crédito de la CAF y contempla una nueva captación, tanque de reserva, sistema de cloración y conexiones domiciliarias. Se estima que el servicio estará operativo durante el próximo año.

La iniciativa registra un avance del 20% y es financiada con el primer crédito otorgado por la CAF –Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe– para este tipo de proyectos en la provincia. La ejecución está a cargo de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE), mientras que el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) supervisa las tareas.

La obra permitirá que 40 familias de Auquinco accedan por primera vez a una red de agua potable.

Actualmente, Auquinco no cuenta con un sistema formal de abastecimiento. El agua utilizada por los vecinos proviene de una captación directa del caudal que sale de la turbina de la microcentral del EPEN, sin tratamiento, cloración ni tanque de reserva, a través de una red precaria que no llega a todos los hogares.

Para revertir esa situación, la obra contempla la construcción de una nueva toma de agua, un acueducto de alimentación, tanquillas rompecarga, un tanque de reserva, una sala de cloración, redes de distribución, conexiones domiciliarias y un cerco de protección en la zona de captación para preservar la calidad del recurso e impedir el ingreso de animales. Además, las excavaciones se realizan de forma manual y con herramientas livianas para reducir el impacto ambiental y proteger el entorno natural donde se desarrolla el proyecto.

La intervención busca garantizar el acceso a agua segura y mejorar la calidad de vida de los habitantes del paraje cercano a Buta Ranquil.

El secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori, destacó que garantizar el acceso al agua segura es una de las prioridades fijadas por el gobernador Rolando Figueroa. "El acceso al agua segura no puede depender del lugar donde una familia haya elegido vivir. Tenemos la responsabilidad de llegar a cada rincón de la provincia con soluciones concretas, garantizando igualdad de oportunidades y una mejor calidad de vida para todos los neuquinos", sostuvo.

El funcionario también remarcó que el agua es un recurso estratégico y aseguró que la Provincia trabaja en proyectos con financiamiento verde y en coordinación con las empresas públicas para optimizar el suministro y promover un desarrollo equilibrado en todo el territorio. De mantenerse el ritmo de ejecución, la obra estará finalizada durante el próximo año. Una vez concluida, Auquinco dejará atrás décadas de precariedad hídrica y contará, por primera vez, con un servicio de agua potable seguro, continuo y de calidad para todas las familias del paraje.