Avanza la obra que cambiará la inclusión educativa en San Martín de los Andes

La construcción del nuevo edificio de la Escuela Integral de Adolescentes y Jóvenes con Discapacidad (EIAJD) N° 3 de San Martín de los Andes registra un avance físico superior al 55% y continúa consolidándose como una obra estratégica para fortalecer la infraestructura educativa de la localidad.

El nuevo edificio, que se financia íntegramente con fondos provinciales, demandará una inversión superior a los $3.888 millones y tendrá una superficie cubierta de 1.526 metros cuadrados sobre un terreno de más de 17.800.

La institución cumple un rol fundamental en la localidad, acompañando actualmente a 64 estudiantes desde su sede y a otros 70 con inclusión en los niveles Medio y Adultos.

La concreción del edificio propio viene a saldar una deuda histórica y responde estratégicamente al gran crecimiento demográfico de San Martín de los Andes. Al crear un polo educativo en el acceso noreste, se pone en evidencia que la expansión urbana debe ir de la mano con la ampliación de derechos.

Desde el Ministerio de Infraestructura señalaron que actualmente se ejecutan trabajos que responden a la colocación de pisos mosaico, distintos tipos de revoques y veredas perimetrales. Además, se avanza en la estructura destinada al invernadero, uno de los espacios fundamentales para las actividades pedagógicas vinculadas a huerta y jardinería.

El nuevo edificio se construye en un predio ubicado al noreste de la ciudad, sobre el acceso a San Martín de los Andes, y compartirá terreno con el CPEM número 28 y la Escuela Especial número 8.

El establecimiento tendrá un diseño en forma de “L”, adaptado a las características del lote, y contará con sectores diferenciados para las áreas pedagógicas, administrativas y de servicios. Entre los espacios previstos se incluyen aulas grupales, talleres de habilidades múltiples, cocina, manualidades, radio, informática y expresión corporal, además de SUM, comedor exterior, patio, huerta e invernadero.

El proyecto incorpora criterios de accesibilidad y equipamiento pensado para las actividades que desarrollarán los jóvenes que asistirán a la institución, con elementos como barandas en circulaciones y pisos diferenciados por colores. Asimismo, contará con paneles solares destinados a la generación de energía eléctrica para el funcionamiento cotidiano del edificio.

La Provincia continúa ejecutando obras educativas en distintas localidades neuquinas con el objetivo de ampliar y mejorar los espacios destinados a la enseñanza, garantizando infraestructura adecuada y mayor accesibilidad para las comunidades educativas.



