Esquiar este invierno todavía es posible: Batea Mahuida abre pistas con 45 centímetros de nieve fresca

La felicidad de volver a la nieve

Para los fanáticos de los deportes de invierno que veían cómo otros centros adelantaban sus cierres, llega un respiro: en Batea Mahuida, en Villa Pehuenia - Moquehue, la nieve reciente permitió habilitar varias pistas. Con 45 cm acumulados y nevando durante la mañana, la montaña ofrece un espacio seguro y emocionante para esquiar y divertirse.

El acceso al parque está transitable, pero requiere precaución: la calzada tiene nieve y hielo, y es obligatorio el uso de cadenas. Nada que frene a quienes estaban esperando esta oportunidad de deslizarse de nuevo.

Pistas y telesquí en funcionamiento

El parque abrió las pistas Chankil y Quetroco, ambas con variantes para distintos niveles de habilidad. Además, el telesquí ya funciona, facilitando que subas la montaña sin perder energía. La nieve fresca permite que cada bajada sea un disfrute completo, ideal para quienes buscaban volver a esquiar antes de que otros centros cierren.

No importa si sos principiante o experto: hay alternativas para todos los gustos y niveles, listas para aprovechar mientras la nieve lo permita.

Servicios para disfrutar la jornada

Batea Mahuida ofrece mucho más que pistas: hay confitería, estacionamiento, rental de equipos, sector de trineos, escuela de ski y snowboard, motos de nieve y caminatas guiadas para quienes prefieren un paseo más tranquilo.

La comunidad Mapuche Puel, que administra el parque, garantiza atención completa y segura. Así, cada visita se transforma en un día divertido y cómodo, perfecto para aprovechar la nieve recién caída. Para conocer las novedades, minuto a minuto, podes hacerlo acá.