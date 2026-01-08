El primer mes del año llega con una cargada agenda de fiestas populares y eventos deportivos que se celebrarán en diversas localidades de la provincia de Neuquén, fortaleciendo la identidad y las costumbres locales. Desde la gastronomía típica hasta los espectáculos musicales, enero promete ser un mes vibrante para residentes y visitantes.

La temporada comenzó con la Fiesta del Mote en Huinganco, que tuvo lugar del 2 al 4 de enero, y simultáneamente, Villa Pehuenia celebró la Fiesta del Piñonero y el Artesano Mapuche. Ambas celebraciones reunieron a miles de personas que disfrutaron de la cultura local y las tradiciones ancestrales.

En los próximos días, otras localidades se sumarán a la fiesta, con eventos destacados como la Expo Artesanal, Productiva y Cultural en Mariano Moreno (9 al 11 de enero), el Desafío de Tropilleros en Piedra del Águila (10 y 11 de enero) y la Fiesta Patronal de San Sebastián en Las Ovejas (16 al 20 de enero).

Entre los eventos más destacados del mes, también se encuentran la Fiesta Provincial del Asado con Cuero en Aluminé (17 y 18 de enero) y la Expo Rural en Junín de los Andes (del 19 al 25 de enero), que destacan las tradiciones gastronómicas y ganaderas de la región.

El calendario también incluye actividades acuáticas, como el Cruce a Nado del Lago Aluminé el 24 de enero en Villa Pehuenia.

Con una oferta variada que combina cultura, deporte, gastronomía y producción, el mes de enero se consolida como uno de los más importantes para disfrutar de las fiestas populares de Neuquén, invitando a todos a recorrer la provincia y sumergirse en sus tradiciones.