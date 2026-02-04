La Fiesta de la Confluencia todavía no empezó, pero en la Isla 132 ya se siente como si estuviera en marcha. El Pre Confluencia abrió el juego con un récord de inscriptos, tribunas colmadas, banderas al viento y una escena que mezcló nervios, ilusión y puro orgullo local. Neuquén empezó a latir antes de tiempo.

Fueron más de 380 las bandas que se anotaron con un solo objetivo: ganarse un lugar en la grilla oficial del festival más convocante de la Patagonia. Tras una primera selección, apenas 12 llegaron a la instancia final y ahora compiten en dos noches decisivas en el Escenario Limay. El premio no es menor: ocho de ellas tocarán en el Escenario Confluencia, el principal, frente a más de cien mil personas y con transmisión y repercusión nacional.

La primera noche dejó definidas a sus ganadoras: Erika Sofía, con su mezcla de pop, soul y R&B; Nube, desde el rock psicodélico; Panóptico, con una propuesta alternativa y progresiva; y LadyBel, que se quedó con el voto del público. Todas vivieron una jornada que difícilmente olviden.

Desde temprano, el predio mostró postal de festival: familias con reposeras, grupos de amigos, hinchadas organizadas alentando a sus bandas y músicos ajustando los últimos detalles detrás del escenario. La música fue el centro, pero también la emoción de saberse ante una oportunidad única.

Una de las grandes novedades de esta edición es el sistema de votación popular. A través de un código QR proyectado en pantalla cerca de las 23, el público puede elegir a una banda por jornada. La respuesta fue inmediata: gente que se quedó hasta el final, celulares en alto y un clima de final anticipada.

“Es muy lindo ver cómo el público se involucra, viene con banderas, con hinchadas y se queda hasta último momento para apoyar”, destacó la jefa de Gabinete del municipio, María Pasqualini, quien remarcó el valor simbólico del certamen. “Esto es identidad. Son bandas de acá, de la región, y eso es lo que emociona”.

Pero el dato que termina de explicar la magnitud del Pre Confluencia es la vidriera que ofrece. Para muchas de estas bandas, subirse al Escenario Confluencia significa tocar en el mismo festival que tendrá como figuras centrales a artistas de alcance nacional e internacional. Compartir cartel con nombres como Trueno, Dillom, Karina o La Princesita no es solo una anécdota: es un salto en la carrera.

“Para muchas bandas esta es la gran oportunidad de ser escuchadas, de mostrarse y de abrir puertas”, subrayó Pasqualini. Y no exagera. La Fiesta de la Confluencia no solo convoca multitudes, también concentra miradas, productores, medios y un público que no siempre tiene acceso a la escena local.

La competencia continúa esta noche, cuando las bandas restantes busquen su lugar entre las ganadoras. El jurado, integrado por referentes de la música, la cultura y la comunicación, evalúa aspectos técnicos y artísticos, mientras el público también tiene la última palabra.

Detrás del escenario, el movimiento es constante. Más de 200 personas trabajan en el armado técnico, el sonido y la logística. El Escenario Limay, con una puesta profesional y un sonido de primer nivel, ofrece a los músicos regionales una experiencia similar a la de un show consagrado.

El Pre Confluencia no es solo una previa. Es el punto donde la Fiesta empieza a tomar forma, donde los sueños locales se mezclan con la gran escena y donde Neuquén demuestra que su música también merece un escenario gigante.