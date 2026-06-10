La familia de Catalina enfrenta una nueva necesidad. Mientras la niña continúa internada en el Instituto Fleni de Buenos Aires, sus seres queridos trabajan para reunir el dinero necesario que les permita acondicionar la vivienda donde continuará su recuperación cuando reciba el alta médica.

Los profesionales que siguen su tratamiento solicitaron una serie de modificaciones para garantizar que pueda desplazarse de manera segura y cómoda dentro de su hogar. Entre las obras previstas figuran la construcción de rampas, la adaptación de accesos y distintos cambios estructurales pensados para facilitar el uso de una silla de ruedas y acompañar el proceso de rehabilitación.

El problema es que los costos de estas mejoras superan ampliamente las posibilidades económicas de la familia. Por ese motivo, vecinos, amigos y allegados impulsaron una campaña solidaria para conseguir los fondos necesarios y avanzar con los trabajos antes de que Catalina pueda regresar a Plottier.

Quienes deseen colaborar pueden realizar aportes mediante transferencias al alias puerto.pelon.miel, a nombre de Paola Marifil, la madre de la niña. La ayuda económica permitirá cubrir materiales, mano de obra y las adaptaciones recomendadas por los especialistas para que la vivienda reúna las condiciones necesarias.

Catalina muestra avances en su recuperación

Mientras avanza la colecta, también llegan noticias alentadoras desde Buenos Aires. Según contó su madre, Catalina comenzó a mover los brazos y las piernas, una señal positiva dentro del proceso de rehabilitación neurológica que lleva adelante en el Instituto Fleni.

A más de medio año de aquel episodio que conmocionó a Plottier, cada avance renueva la esperanza de su entorno. Ahora, además de celebrar las mejoras en su estado de salud, la familia concentra todos sus esfuerzos en preparar el lugar donde Catalina continuará escribiendo la próxima etapa de su recuperación.