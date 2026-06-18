Caviahue Ski Resort confirmó que abrirá oficialmente su temporada de invierno 2026 el próximo sábado 27 de junio, dando inicio a una nueva propuesta turística que combinará nieve, deporte y actividades recreativas en plena cordillera neuquina.

El centro de esquí neuquino ofrecerá competencias deportivas, festejos tradicionales y propuestas para toda la familia.

Como cada año, el centro de esquí ofrecerá una agenda de eventos destinada a convocar tanto a turistas como a residentes de la región. Entre las principales actividades se destaca el Rugby Extreme, que se desarrollará los días 4 y 5 de julio, con partidos sobre la nieve en un entorno natural único. Otro de los eventos más esperados será el tradicional Snow Polo, previsto para el 15 y 16 de agosto. La competencia reúne cada invierno a jugadores, visitantes y amantes de la nieve en uno de los espectáculos más representativos de la temporada.

El calendario también incluirá los tradicionales festejos por el Día del Esquiador, el Día del Montañés y el Día del Niño, con propuestas recreativas y actividades pensadas para toda la familia.

Las tarifas promocionales continuarán vigentes por tiempo limitado para quienes planifiquen su viaje con anticipación.

Desde la organización informaron además que las tarifas promocionales estarán disponibles hasta el 15 de mayo, permitiendo acceder a beneficios especiales para quienes reserven con anticipación. Con su combinación de paisajes volcánicos, calidad de nieve y una variada oferta de eventos, Caviahue Ski Resort buscará consolidarse una vez más como uno de los principales destinos turísticos de invierno de la Patagonia durante la temporada 2026.