Caviahue Ski Resort confirmó que abrirá oficialmente su temporada de invierno 2026 el próximo sábado 27 de junio, dando inicio a una nueva propuesta turística que combinará nieve, deporte y actividades recreativas en plena cordillera neuquina.
Como cada año, el centro de esquí ofrecerá una agenda de eventos destinada a convocar tanto a turistas como a residentes de la región. Entre las principales actividades se destaca el Rugby Extreme, que se desarrollará los días 4 y 5 de julio, con partidos sobre la nieve en un entorno natural único. Otro de los eventos más esperados será el tradicional Snow Polo, previsto para el 15 y 16 de agosto. La competencia reúne cada invierno a jugadores, visitantes y amantes de la nieve en uno de los espectáculos más representativos de la temporada.
El calendario también incluirá los tradicionales festejos por el Día del Esquiador, el Día del Montañés y el Día del Niño, con propuestas recreativas y actividades pensadas para toda la familia.
Desde la organización informaron además que las tarifas promocionales estarán disponibles hasta el 15 de mayo, permitiendo acceder a beneficios especiales para quienes reserven con anticipación. Con su combinación de paisajes volcánicos, calidad de nieve y una variada oferta de eventos, Caviahue Ski Resort buscará consolidarse una vez más como uno de los principales destinos turísticos de invierno de la Patagonia durante la temporada 2026.