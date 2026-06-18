La primera experiencia de ver un partido de la Selección Argentina en la pantalla grande fue un éxito. El cine se convirtió en un punto de encuentro para cientos de hinchas que compartieron la pasión por el equipo nacional en un ambiente cargado de emoción, festejos y solidaridad.

La Presidenta de la Fundación BPN y coordinadora del encuentro, Marlene Velásquez, brindó detalles sobre la iniciativa durante una entrevista en el programa "La Segunda Mañana" que se emite por AM550, donde aseguró que la convocatoria "superó todas las expectativas". Velásquez explicó que la propuesta nació con el objetivo de ofrecer un lugar para quienes no tenían con quién compartir el partido y generar un espacio de encuentro para vivir la experiencia colectiva que despierta cada presentación de la Selección.

Tras el éxito de la primera jornada, la organización espera una convocatoria aún mayor para el próximo encuentro de la Selección.

Además del encuentro futbolero, la jornada incluyó juegos antes del inicio del partido, sorteos durante el entretiempo y una importante campaña solidaria. El ingreso se realizó mediante la entrega de alimentos no perecederos, que serán destinados a personas que lo necesitan. "Los argentinos somos muy solidarios y el público respondió de una manera extraordinaria. Además de traer toda su energía para alentar a la Selección, también colaboró con la colecta", destacó.

La dirigente también resaltó la emoción que se vivió en cada gol de Argentina y aseguró que el clima dentro de la sala fue muy diferente al de ver el partido en casa. "Nos abrazamos, gritamos y compartimos una experiencia inolvidable", expresó.

La convocatoria incluyó sorteos, juegos y una campaña solidaria con alimentos no perecederos.

De cara al próximo compromiso del equipo nacional, confirmó que el cine volverá a abrir sus puertas el lunes al mediodía para repetir la propuesta. Incluso, entre risas, invitó especialmente a quienes asistieron al primer partido: "Por cábala, todos los que ocuparon esas butacas tienen que volver". Por otra parte, adelantó que este viernes el teatro será escenario de un concierto especial de vientos, dirigido por Pablo Sobrino, y anticipó que trabajan para ampliar la programación cultural con nuevas producciones de ópera durante el próximo año.

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