Después de 20 años de recorrido artístico, DUO D2 anunció su gran función despedida con una edición especial de "Cirqueando en Familia", un espectáculo que buscará celebrar junto al público el camino compartido durante estas dos décadas .La presentación se realizará el martes 21 de julio a las 16 en Teatro Teneas, en la calle Leguizamón 1701, Neuquén. La propuesta combinará humor, acrobacias, destrezas y momentos emotivos, además de algunas sorpresas preparadas especialmente para esta última función.

Humor, acrobacias y emoción marcarán la última función de DUO D2, según adelantaron sus protagonistas.

En diálogo con el programa "La noche cae, la radio se enciende", que se transmite por AM550, Paola Mamfre y Pablo Vigliano contaron que la despedida será una oportunidad para reencontrarse con el público que acompañó al dúo desde sus inicios y agradecer el cariño recibido a lo largo de estos 20 años de trayectoria.

Afirmaron que desean que esta despedida sea un reencuentro con todas las personas que nos acompañaron durante estos 20 años. "Cirqueando en Familia siempre fue un espectáculo pensado para compartir, para emocionarse y reír juntos, y sentimos que esta última función tenía que ser una verdadera celebración con el público", expresaron.

"Será una función muy especial, con el espíritu de siempre, pero también con muchas emociones y algunas sorpresas. Queremos cerrar esta etapa agradeciendo el cariño que recibimos durante tantos años y despedirnos arriba del escenario, haciendo lo que más nos gusta", señalaron.

Tras dos décadas de trayectoria, DUO D2 se prepara para su último aplauso.

Las entradas tienen un valor de $25.000 de manera individual. También habrá promociones de tres entradas por $70.000 y cuatro por $80.000, mientras que los socios de TE.NE.A.S. accederán a un 50% de descuento. Las reservas pueden realizarse directamente con el elenco a través de WhatsApp al 299 5084360.