La emergencia por los incendios forestales que afectan a la cordillera patagónica continúa generando una respuesta solidaria y operativa a gran escala, con participación activa de provincias, organizaciones y comunidades de distintos puntos del país, especialmente en apoyo a las localidades de El Hoyo y Epuyén, dos de las zonas más golpeadas por el fuego.

Desde el inicio del siniestro, la provincia de Neuquén se sumó de manera directa al operativo de asistencia y combate. Actualmente, 25 brigadistas neuquinos trabajan en territorio chubutense, luego de un pedido formal de ayuda ante la magnitud del incendio. Quince de ellos partieron el 5 de enero desde Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura, y este jueves se incorporaron otros diez efectivos, reforzando la presencia neuquina en las áreas críticas.

El fuego permanece activo y ya consumió más de 5.200 hectáreas de bosques y áreas protegidas, obligando a la evacuación preventiva de turistas y pobladores en sectores como Puerto Patriada y Lago Puelo. El despliegue forma parte de un esquema de cooperación interjurisdiccional que involucra brigadistas de varias provincias, personal federal, bomberos voluntarios y medios aéreos adicionales.

La Agencia Federal de Emergencias (AFE) reforzó el operativo con recursos terrestres y aeronaves para contener los focos y resguardar a las comunidades afectadas.

En paralelo al trabajo en el terreno, la respuesta social se intensifica en distintos puntos del país. Desde Comodoro Rivadavia, vecinos organizaron una colecta solidaria que ya permitió enviar dos camiones cargados de donaciones con insumos médicos, ropa, elementos de primeros auxilios y materiales de asistencia directa para las familias damnificadas.

“Esto salió del corazón. No pertenecemos a ninguna empresa: usamos nuestra propia camioneta con la única idea de ayudar a la gente que la está pasando tan mal. Estoy profundamente agradecido a todas las personas que colaboraron y hicieron posible esta ayuda", expresó el camionero.

La ayuda también se canaliza desde el ámbito sindical: UnTER envió donaciones a la Seccional El Bolsón y mantiene abierta la recepción de insumos básicos para continuar abasteciendo a las comunidades y brigadas que enfrentan la emergencia.

En General Roca, la solidaridad se expresará este martes 13 de enero con el festival “Chacarera por nuestra cordillera”, que funcionará como centro de acopio de insumos médicos, equipamiento para brigadistas y artículos de higiene, acompañado de actividades culturales y espacios de concientización.

Mientras continúan las tareas de combate del fuego y protección de las poblaciones, la articulación entre provincias, organismos y ciudadanos consolida una red de apoyo fundamental para sostener el operativo y acompañar a las comunidades de El Hoyo y Epuyén en uno de los momentos más complejos de la temporada.