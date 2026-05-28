Un árbol seco cayó sobre una estudiante de la Universidad Nacional del Comahue que esperaba el colectivo en la esquina de Leloir y Buenos Aires. El incidente fue causado por un colectivo que enganchó varias ramas que sobresalían de la línea del cordón cuneta.

La joven, alumna de la carrera de Ingeniería en Petróleo de la casa de altos estudios, relató que eran varias las unidades de transporte urbano de pasajeros que estaban en esa parada, uno que estaba saliendo, el que derribó el árbol y otro que venía atrás, que justamente era el que estaba esperando ella.

"Yo estaba ahí, esperando a un costado del árbol el colectivo número 4. Adelante iba otro colectivo que ya se había ido y, detrás de ese colectivo, venía el que rozó el árbol. No sé si era el 17 o el 31, la verdad no recuerdo, porque vi esos dos números antes de que pasara todo" explicó.

La estudiante señaló que "el colectivo pasó, bajó a los pasajeros y cuando comenzó a avanzar como que rozó el árbol, porque se escuchó claramente el roce. Yo estaba ahí y el árbol se me cayó encima", contó la estudiante de 19 años en diálogo exclusivo con Mejor Informado. Ante esa situación, aclaró que "en ese momento no sentí ningún dolor, nada, ni un poquito. Lo único que pensaba era en mi tarjeta estudiantil y en que se me iba a ir el colectivo. No sentía dolor, ni me mareé, nada de nada".

El árbol estaría en estado avanzado de sequedad, por lo que cayó rápidamente cuando fue impactado.

Fueron varias las personas que presenciaron la situación, pero ella indicó que pudo salir por sus propios medios. "Después se acercó una muchacha, que fue la que me ayudó. Empezamos a buscar la tarjeta. Yo seguía sin sentir dolor porque, obviamente, el cuerpo reaccionó y con la adrenalina no sentía nada", continuó relatando.

El conductor del colectivo no bajó de la unidad

La estudiante universitaria destacó que "el colectivo frenó, pero el chofer no se bajó. Dejó las puertas abiertas y los pasajeros que iban atrás, cerca de la puerta trasera, me preguntaban constantemente si estaba bien. Distintas personas me preguntaban a cada rato: '¿Estás bien?'. Y yo les decía que sí, porque en ese momento fue lo único que me salió decir: 'Sí, estoy bien. Tranquilos, váyanse'".

Después de esto, el colectivero cerró las puertas y siguió con su recorrido. La joven continuó buscando su tarjeta SUBE, ya que tenía el beneficio otorgado a estudiantes de la UNCo y no iba a poder realizar el trámite nuevamente ya que cerraron los plazos administrativos.

Los dolores aparecieron con el correr de los minutos

Luego de transcurrido un tiempo después del incidente, comenzó a inflamarse la zona donde la impactaron las ramas del árbol derribado por el colectivo, "sobre todo detrás de la oreja, en la nuca. Me raspé ahí y se me hizo como un nudo. Después empecé a sentir dormido el cuello, el hombro y el brazo, de a poquito", precisó.

"La verdad es que yo me quería ir porque no me gusta hacer mucho 'quilombo' -como dicen en la Argentina-. Después llegó la Policía, más tarde llegaron mis familiares y al rato apareció la ambulancia. Me revisaron y me dijeron que no tengo fracturas, que aparentemente es todo muscular. Me tocaron, me controlaron y después me mandaron al hospital" relató.

"Ahora me empezó a doler más el brazo. También se me hizo un nudo en el brazo, la mano se me pone un poco fría y morada, y siento que también me afectó un poco la columna. Todos los dolores empezaron a aparecer ahora, que fue justamente lo que me explicó el paramédico: que en el momento no iba a sentir casi nada por la adrenalina" cerró su relato la estudiante.