Una pareja de una española y un argentino conoció Caviahue y Copahue y se enamoró del lugar. A partir de esto, crearon un emprendimiento para brindar experiencias a turistas y residentes de senderismo y geoturismo.

Se trata de Esther Medina y Flavio Duplatt, quienes son prestadores turísticos de senderismo y geoturismo. Tras asentarse en Neuquén comenzaron a brindar recorridos educativos y transformadores, “siempre abogando por la seguridad de las personas y el cuidado de los lugares visitados”, resaltó la pareja.

Medina reside en el país hace muchos años, es española y licenciada en Geología y diplomada en Geoturismo. Junto a su pareja Flavio, oriundo de Chubut, llevan adelante excursiones en la zona. Además destacan que Flavio acaba de ser habilitado por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales provincial como el primer prestador turístico en la actividad de geoturismo de la provincia.

Aunque durante años trabajaron como empleados en una empresa petrolera de primer nivel en Comodoro Rivadavia, relatan que un día eligieron cambiar su rumbo, dejar esa rutina y salir a viajar por el mundo. "Tras haber dado la vuelta por Sudamérica, llegamos a Caviahue-Copahue, y fue amor a primera vista”.

Son amantes de la tierra y sienten que hay una “conexión profunda con el lugar” y que “esa pasión por la geología” los llevó a radicarse en Caviahue y crear la empresa Geoturismo Caviahue.

Como prestadores del servicio, ofrecen experiencias que invitan a interpretar el paisaje y descubrir la historia de la Tierra a través de recorridos, donde se interpreta la geología y se conoce la flora, fauna e historia de cada lugar.

“La idea es que sea una experiencia lo más completa y enriquecedora posible y no se quede solo en ir a sacar una foto bonita y volver”, resaltan y aseguran: “No se trata solo de observar rocas, montañas o ríos, sino de comprender cómo todo lo que vemos -el relieve, el suelo, el agua, la flora y la cultura local- forma parte de un mismo relato del territorio”.

Cómo son sus excursiones

Esther y Flavio realizan salidas y recorridos hacia los principales atractivos del Parque Provincial Copahue y sus alrededores, como el Volcán Copahue, el Salto del Agrio, las Cascadas del Agrio, los Riscos Bayos, la Laguna Hualcupén, la Laguna y Cascada Escondida, el Puente de Piedra, el Circuito Termal Las Máquinas y Copahue, Recorrido interpretativo hasta el Hito Fronterizo con Chile y Trekking nocturnos.

Las excursiones se llevan a cabo durante la temporada primavera-verano, desde octubre hasta mayo con salidas todos los días, incluso Navidad y Año Nuevo. Justamente, brindarán una propuesta especial para vivir la Navidad (25 de diciembre) y comenzar el año (1 de enero) con el ascenso al Volcán Copahue.

Los ascensos comienzan a las 7:30, mientras que las otras travesías inician a partir de las 9, adaptando los horarios según el tipo de salida y las condiciones climáticas.

Se trata de grupos de personas solas, en pareja, familias con hijos y adultos mayores de hasta diez personas. Un dato singular es que el diálogo entre los guías y los participantes se puede establecer en los idiomas español, inglés, francés y portugués, según la procedencia lingüística o requerimiento del cliente.

Para más información y reservas, contactarse a través del WhatsApp a los números 2281493909 y 2975146809, por Instagram en @geoturismo.caviahue o visitando el sitio www.geoturismocaviahue.com