Guagliardo pidió cambios importantes en infraestructura educativa

El secretario general de Aten, Marcelo Guagliardo, habló sobre la victoria de Rolando Figueroa y pidió que haya cambios importantes en materia de infraestructura educativa.

En conversación con Mejor de Tarde para 24/7 Canal de Noticias, el gremialista analizó las últimas elecciones provinciales: "esta participación masiva que tuvo me parece que es un elemento para destacar a 40 años del inicio de nuestra democracia". Guagliardo resaltó que a pesar del contexto (la inflación y los malos indicadores) la gente siga creyendo en ir a votar.

Por otra parte, analizó el la victoria de Rolando Figueroa sobre el MPN en términos de interna del partido: "Está vinculado con una discusión que no se dio donde tenía que darse y se dio en lo general". También, dijo que espera que siga habiendo instancias de discusión: "Hay temas en la educación en particular que hay que seguir trabajándolos y hay que resolver temas de vieja data". En este último punto, hizo énfasis en la infraestructura educativa.

Guagliardo expresó que es un "tema muy sensible" para la educación y que está "la necesidad es que haya cambios importantes". A la vez, recordó que hubo épocas que los funcionarios no armaban escenarios de discusión y que el conflicto social se respondía con represión y remató: "Esperemos que no se vuelva a esa etapa".