El Gobierno de la Provincia del Neuquén ejecutó durante el verano un plan de mantenimiento preventivo y obras de mejora en aproximadamente 140 establecimientos educativos.

En declaraciones al programa “Entretiempo” de AM550 La Primera, el director provincial de Mantenimiento Escolar, Luciano Saborido, precisó que en la región Confluencia se realizaron 80 intervenciones mayores, además de tareas preventivas en todos los edificios escolares.

El ciclo lectivo 2026 comenzó el 25 de febrero, una de las fechas más tempranas del país, lo que exigió que los trabajos se desarrollaran sin margen para demoras.

Obras estructurales y renovaciones integrales

Las tareas incluyeron control de instalaciones eléctricas, sistemas cloacales, desinfección, desmalezamiento y servicio de plagas en la totalidad de los edificios.

En paralelo, se ejecutaron intervenciones estructurales profundas en escuelas con problemas recurrentes, como las 199, 107 y 200, donde se trabajó sobre cimientos, refuerzo estructural y reconstrucción de pisos y patios.

Entre las renovaciones integrales se destacan:

Escuela 61, con refacción total interior y exterior tras 70 días de obra.

Gimnasio de la EPET 2.

Gimnasio de la EPET 8, edificio histórico y patrimonio arquitectónico.

Escuela 101, que cumplió 100 años.

Escuela 280, ubicada en Belgrano y Rodhe.

Cambio de cubierta en la 103 y renovación del patio en la Primaria 2.

Además, se recuperó la Escuela 164 de Caviahue, afectada por un incendio hace dos años, junto a otros establecimientos que habían sufrido siniestros en distintos puntos de la provincia.

Marzo: sistema educativo al 100%

Saborido remarcó que algunas escuelas presentan demoras de entre uno y varios días debido a obras en ejecución, ya que por normativa no puede haber personal ni estudiantes dentro de edificios en plena intervención.

Sin embargo, fue enfático en que el esquema de trabajo está planificado para que “durante marzo esté todo el sistema funcionando al 100%”.

En la región Confluencia son 12 los establecimientos que aún registran trabajos en curso. Algunos requerirán apenas uno o dos días adicionales, mientras que otros, como la Escuela 101 y la 280, demandarán un par de semanas más.

La planificación oficial prevé que, a lo largo de marzo, cada establecimiento se reincorpore progresivamente al servicio activo hasta completar la totalidad del sistema educativo provincial en condiciones normales.

Inicio sin conflicto gremial

Desde el área indicaron que la paritaria salarial fue cerrada a fines de 2025, lo que permitió garantizar el inicio del ciclo lectivo 2026 sin conflictos gremiales.

Las únicas demoras registradas responden exclusivamente a razones edilicias vinculadas a obras en curso.

La entrevista completa