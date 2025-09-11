Jóvenes de Neuquén recibieron apoyo económico para sus emprendimientos

La provincia de Neuquén otorgó nuevos créditos a cinco jóvenes emprendedores de la capital con el fin de impulsar proyectos productivos. Cada beneficiario recibió un monto de tres millones de pesos, destinado principalmente a la compra de herramientas y recursos que permitan ampliar su actividad.

La secretaria de Juventudes y Diversidad, Luz Blanco, participó de la firma de los contratos de mutuo y destacó que la gestión busca generar oportunidades en cada una de las siete regiones. Según señaló, el propósito es “acompañar a las juventudes que quieren potenciar un proyecto, arrancar con una idea nueva y cumplir sus sueños”.

Este financiamiento se enmarca en el programa Neuquén Financia, dentro de la línea de Inclusión Financiera para Juventudes y Diversidades. La iniciativa es llevada adelante por el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADeP) como agente financiero, con el apoyo de la secretaría de Juventudes y Diversidad, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano.

Los créditos ofrecen condiciones favorables de devolución, con una tasa de interés variable y promocional. El objetivo es facilitar el acceso a recursos económicos para que los beneficiarios logren mayor libertad financiera y autonomía en el desarrollo de sus actividades.

Entre los proyectos seleccionados se encuentran la ampliación de una peluquería, el crecimiento de una cafetería-pastelería, el fortalecimiento de un servicio de gasista matriculado, la compra de equipos para un emprendimiento eléctrico y la incorporación de nuevos elementos en una academia de danzas. Todos estos casos tienen en común la posibilidad de generar empleo y consolidar oficios.