¿Cuánto tiempo pueden hacerte esperar en una fila? lo que dice la ley que rige en Neuquén

El Gobierno de Neuquén, a través de la dirección provincial de Protección al Consumidor, recordó la vigencia de la Ley Provincial 2874, que establece tiempos máximos de espera para la atención al público en comercios, bancos, entidades financieras y otros establecimientos donde exista una relación de consumo.

Las personas pueden reclamar si deben esperar más de 30 minutos de pie para ser atendidas.

La normativa establece que esperar más de 30 minutos de pie para ser atendido constituye una práctica abusiva y vulnera el derecho a un trato digno. En aquellos lugares que cuentan con asientos, sistema de turnos y sanitarios, el tiempo máximo de espera permitido se extiende hasta los 90 minutos. La medida alcanza a bancos, empresas prestadoras de servicios, comercios y otros establecimientos donde exista una relación de consumo. El objetivo es garantizar condiciones de atención respetuosas y evitar situaciones que afecten los derechos de consumidores y usuarios.

¿Qué se puede hacer si se supera el tiempo máximo? La persona afectada puede dejar constancia de la demora en el Libro de Quejas, Sugerencias, Reclamos y Denuncias del establecimiento. Además, puede presentar una denuncia ante la dirección provincial de Protección al Consumidor. Para acreditar la espera, se pueden presentar elementos como el número de turno, un ticket u otra documentación que permita demostrar la demora. Si el comprobante no incluye el horario de emisión, se recomienda sumar una fotografía del reclamo realizado en el libro correspondiente.

El límite de espera se extiende hasta 90 minutos cuando el establecimiento cuenta con asientos, turnos y sanitarios.

Desde el organismo provincial remarcaron que estas herramientas buscan fortalecer relaciones de consumo más justas y transparentes y garantizar el derecho de todas las personas a recibir un trato digno durante la atención.