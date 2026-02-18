Diputados debate en comisiones la reforma laboral: se eliminará el artículo que recortaba licencias por enfermedad

La Cámara de Diputados discutía este miércoles en comisión el proyecto de reforma laboral sancionado por el Senado, y al que se le anulará el artículo sobre cambios en el pago de las licencias por enfermedad o accidente de trabajo.

El presidente de la comisión de Legislación del Trabajo, el libertario Lisandro Almirón, comunicó al inicio de la reunión que se eliminará el artículo 44 que establecía que en el caso de accidentes o enfermedades ajenas al ámbito laboral solo iba a pagarse el 50% y el 75% en caso de que los trabajadores tuvieran familia.

Almiron dijo que van a pasar a la firma el dictamen donde mantienen el texto votado por el Senado en la madrugada del jueves 12, con excepción de los cambios en el pago de licencias en caso de enfermedad o accidente.

El diputado libertario que el primer tramo y hasta las 17 expondrán sindicalistas, abogados y empresarios, y luego los bloques expondrán su posicion sobre el proyecto de reforma laboral y anunciarán si presentarán su propio despacho o acompañarán el texto del oficialismo.

El plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto se realiza desde las 14.10 para debatir el proyecto de modernización laboral que tiene cambios sustanciales de las leyes del trabajo, asociaciones sindicales, rebaja de aportes patronales para la contratación de nuevos empleo y cambios en el sistema de indemnizaciones.