Un joven resultó herido de arma de fuego en el abdomen en la ciudad de Cutral Co, en un hecho ocurrido dentro de una vivienda del barrio Progreso, en inmediaciones de las calles Juana de Othaz y Neuquén. El episodio se registró en las últimas horas y generó preocupación entre los vecinos del sector.

Según la información preliminar, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital local, donde permanece bajo atención médica. Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre su estado de salud.

Las primeras hipótesis indican que el disparo se habría producido en el marco de una interna familiar, aunque las circunstancias exactas del hecho aún son materia de investigación.

¿Cómo ocurrió el hecho?

El episodio tuvo lugar dentro de una vivienda ubicada en el sector conocido como plan 176 viviendas, en el barrio Progreso. De acuerdo a los datos iniciales, el joven recibió un disparo en el abdomen en circunstancias que todavía no fueron esclarecidas.

En el lugar se habría producido una discusión previa, lo que refuerza la hipótesis de un conflicto intrafamiliar. Sin embargo, las autoridades trabajan para determinar la mecánica del hecho y si hubo otras personas involucradas.

¿Quiénes están involucrados?

Por el momento, no trascendieron las identidades de los protagonistas. La investigación busca establecer quién efectuó el disparo y cuál fue el contexto exacto en el que ocurrió la agresión.

Fuentes vinculadas al caso señalaron que no se descarta ninguna línea investigativa, aunque la principal apunta a una disputa dentro del entorno familiar.

¿Cuál es la situación actual del joven herido?

El joven permanece internado en el nosocomio local tras haber sido derivado de urgencia. Si bien no hay un parte médico oficial difundido, se confirmó que ingresó con una herida de bala en la zona abdominal.

Su evolución será clave para determinar la gravedad del hecho y eventualmente su encuadre judicial.