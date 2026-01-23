En menos de 48 horas, personal de emergencia debió intervenir para apagar tres incendios provocados por fogones en la zona de Las Piedritas, en Villa La Angostura, en un contexto de riesgo extremo de incendios forestales.

La situación fue confirmada por el secretario de Seguridad, Milton Maraboli, quien advirtió sobre la gravedad de los hechos ocurridos en plena temporada crítica. Según explicó, el Índice de Peligro de Incendios (IMPI) se encuentra actualmente en nivel extremo, lo que implica riesgo máximo de propagación del fuego.

Dónde se registraron los incendios

Los focos ígneos se produjeron en distintos sectores de la localidad:

Dos incendios en la vera del arroyo Las Piedritas , a la altura de la avenida Pascotto .

Un tercer foco en cercanías del paseo El Mercado, en la parte posterior del sector.

En todos los casos, la rápida intervención fue posible gracias al aviso inmediato de vecinos, lo que permitió la llegada en pocos minutos de la Brigada de Incendios Forestales de la Provincia, con base en Villa La Angostura, junto a Bomberos Voluntarios.

Si bien los incendios fueron controlados rápidamente, desde Seguridad señalaron que el riesgo fue elevado y que las consecuencias potenciales podrían haber sido devastadoras para el bosque nativo y las zonas urbanas cercanas.

Advertencia oficial y prohibiciones vigentes

Desde la Secretaría de Seguridad insistieron en que está absolutamente prohibido hacer fuego, sin excepciones, en el marco de la Emergencia Ígnea e Hídrica que atraviesa la provincia.

“Una sola chispa puede provocar una tragedia”, advirtió Maraboli, al remarcar que las actuales condiciones climáticas —altas temperaturas, baja humedad y viento— favorecen una propagación rápida y descontrolada del fuego.

Medidas de prevención obligatorias

Las autoridades recordaron a la población que se deben cumplir estrictamente las disposiciones vigentes:

Está prohibido realizar cualquier tipo de quema .

No arrojar colillas de cigarrillos , aunque parezcan apagadas.

No tirar cenizas ni brasas calientes .

No arrojar basura con vidrios en la vía pública, ya que pueden actuar como lupa.

Qué hacer ante una emergencia

El cuidado del entorno es una responsabilidad colectiva. Ante cualquier indicio de humo o fuego, se solicita comunicarse de inmediato al 299 412 4133, número de guardia de incendios forestales.

La prevención es la herramienta más efectiva para evitar incendios. En el actual escenario de riesgo extremo, el compromiso individual resulta clave para proteger a la comunidad y al ambiente.