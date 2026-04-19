El 19 de abril de cada año se celebra el Día de la Identidad Neuquina, el cual fue instituido por Ley 3495. Se trata de una fecha en la cual se conmemora la cultura y tradición de la Provincia en homenaje al natalicio del músico y poeta Marcelo Berbel.

En este sentido, el gobernador Rolando Figueroa compartió en su cuenta de X un poema del propio Berbel bajo la leyenda “Neuquén nos da todo, y sobre todo nos brinda futuro para las próximas generaciones”.

“Traigo en mi canto el poco conocido cantar arisco del canto de mi gente, de los alud, de la fuerza incontenible y de los ríos el grito del torrente, de los volcanes activos de mi tierra, traigo en mi sangre la lava incandescente. Soy el mensaje distinto que alza el vuelo por el paisaje increíble de la nieve con la presencia mañanera de la bruma y el idioma musical de las vertientes y el caudal misterioso de los vientos que nos diera este acento, diferente”, expresa el poema.

Por su parte, Figueroa añadió: “Somos como el piñón, el fruto del Pehuén que florece en otoño, que florece cuando todo está cayendo. Eso es el pueblo neuquino. Esta provincia es muy generosa, seamos muy agradecidos porque nos da todo”.