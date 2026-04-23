Desde su primera edición, la Fiesta Nacional del Chef Patagónico se ha convertido en protagonista de la promoción de la gastronomía como motor de desarrollo turístico, cultural y económico de nuestra región. Este año, la cita será del 1 al 3 de mayo en Villa Pehuenia - Moquehue, pero habrá una pre-fiesta para quienes busquen "saborear" antes que nadie.

Villa Pehuenia Moquehue se prepara para vivir una edición histórica de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico, que se desarrollará entre el 1 y el 3 de mayo próximos. Este año, la velada celebrará su 20° edición, lo que la consolida como uno de los eventos gastronómicos más importantes de toda la Argentina.

Desde la Patagonia hasta el Norte argentino, la Fiesta Nacional del Chef Patagónico reúne sabores, técnicas y productos que representan la diversidad culinaria del territorio nacional. En la edición 2026 participarán cocinas de provincias como Neuquén, Río Negro, La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, junto con propuestas de Salta, Mendoza, Córdoba y Chaco, y Chile.

En qué consiste la Pre-Fiesta del Chef Patagónico del jueves 30 de abril

Para comenzar a palpitar ese universo de sabores patagónicos, este jueves 30 de abril se podrá vivir la pre-fiesta nacional del Chef Patagónico en uno de los escenarios más increíbles de la Patagonia. El lugar elegido es el muelle turístico y paseo recreativo de Villa Pehuenia y el anfitrión es nada más y nada menos que Bodega Malma, sede del cierre de la Vendimia Neuquina 2026.

Quienes gusten de disfrutar de la pre-fiesta nacional del Chef Patagónico podrán disfrutar de una exquisita cazuela de arroz cremoso Pampa Rice con trucha a la tabla, langostinos y pulpos de Puerto Marisco. La porción tiene un precio de 20.000 pesos.

Con la garantía y calidad de los productos de Bodega Malma, los menús podrán acompañarse con un gran abanico de copas de vino -que se abonan aparte- y contar con la opción de una recarga.

Desde la organización sugieren acercarse con tiempo al muelle turístico y paseo recreativo de Villa Pehuenia dado que las porciones son limitadas.

Los detalles para sumarse a la Pre-Fiesta del Chef Patagónico con Bodega Malma