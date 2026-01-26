El Banco Provincia del Neuquén (BPN) completó una actualización de la versión de su sistema Core Bancario, la plataforma central con la que procesa operaciones y gestiona sus servicios. El trabajo se realizó durante la noche del viernes 23 y el sábado 24 de enero de 2026, en el marco de un plan de modernización tecnológica.

La entidad explicó que se trató de un proceso orientado a evolucionar hacia sistemas de última generación y con altos estándares de seguridad, con la meta de mejorar la calidad de atención y sumar nuevas prestaciones en el corto plazo.

Por qué hubo inconvenientes el fin de semana

Las tareas de mantenimiento y migración tecnológica generaron dificultades para operar con normalidad durante parte del sábado. Desde el banco reconocieron la situación y difundieron un mensaje con disculpas, dirigido a sus usuarios.

“Los inconvenientes causados en el día de ayer -sábado- a los usuarios de nuestros servicios financieros, esta actualización nos permitirá mejorar nuestra calidad de servicio, a través de la implementación de nuevas tecnologías de manera segura e ir incorporando nuevos servicios que serán visibles por nuestros clientes en un corto plazo”, comunicaron.

Un proyecto que llevó más de un año

La actualización forma parte de un proyecto planificado durante 16 meses. En la jornada clave del cambio de sistema participaron alrededor de 200 especialistas, entre equipos propios del banco y personal externo vinculado a sistemas, control de calidad, redes y conectores que interactúan de manera diaria con la entidad.

Además de la renovación del Core Bancario, se trabajó sobre la infraestructura de soporte y las comunicaciones de red, que también fueron llevadas a la última versión disponible.

Según se informó, el BPN se convirtió en el primer banco público en concretar este tipo de actualización integral en su plataforma central.

Lo que viene para los clientes

Con la nueva base tecnológica en funcionamiento, el banco proyecta ampliar su oferta y sostener el crecimiento operativo.

“Nos permitirá continuar creciendo en volumen de clientes, nivel de operaciones y variedad de servicios”, explicaron.

Desde la entidad indicaron que los cambios serán visibles de manera progresiva para los usuarios, a medida que se habiliten nuevas funciones y herramientas sobre la plataforma recientemente actualizada.