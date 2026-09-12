Vecinos de Plaza Huincul avanzaron con la regularización de sus terrenos y ocho familias recibieron las escrituras de sus viviendas. El proceso permitió destrabar trámites que, en algunos casos, llevaban más de 20 años de espera para un total de 60 hogares.

La entrega se realizó este sábado y estuvo encabezada por el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. El mandatario destacó que contar con los papeles de la propiedad no solo brinda seguridad sobre el terreno o la vivienda, sino que también abre nuevas posibilidades para mejorar los hogares.

“Algo fundamental para todo ser humano es tener su vivienda, tener su terreno, tener su hogar”, sostuvo Figueroa. El gobernador agregó que las familias no deberían continuar esperando durante años para obtener la documentación que acredita la propiedad.

Las ocho escrituras corresponden a vecinos de los barrios 104 Viviendas Suyai, 16 Viviendas, 262 Viviendas Fonavi, Centenario y Federalismo. En promedio, esas familias aguardaron cerca de dos décadas para completar el proceso.

Los certificados de inicio de mensuras, en tanto, corresponden a terrenos del barrio Botánico. El trabajo se realiza de manera conjunta entre la Provincia y la Municipalidad de Plaza Huincul, y las estimaciones municipales indican que cerca de 93 familias recibirán finalmente las mensuras de sus lotes.

Permitirá acceder a nuevas herramientas de vivienda

La regularización dominial también puede cambiar las posibilidades de financiamiento para los vecinos. Figueroa explicó que quienes completen estos procesos podrán acceder a créditos no bancarios del ADUS destinados a la construcción, ampliación o mejora de sus casas.

“Van a poder acceder a los nuevos créditos de ampliación o de construcción de vivienda, que son préstamos no bancarios y que los damos con el ADUS en la provincia de Neuquén”, señaló el gobernador.

La iniciativa forma parte de Neuquén Habita, el plan provincial que reúne distintas herramientas vinculadas con el acceso y la mejora de viviendas. La titular de la Secretaría de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio, planteó que la escrituración permite consolidar el patrimonio familiar y, al mismo tiempo, ordenar futuras soluciones habitacionales.

“Es una política que entendemos que es virtuosa, y es lo que nos garantiza poder planificar a futuro el desarrollo de más soluciones habitacionales en toda la provincia”, afirmó Servidio.

La funcionaria también remarcó que completar las mensuras y escrituras genera garantías patrimoniales para las familias. El proceso permite avanzar sobre la documentación necesaria para que cada terreno quede correctamente identificado.

Los trámites alcanzan a barrios históricos

El intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, destacó el trabajo conjunto con la Provincia y vinculó la regularización con las necesidades habitacionales de la ciudad. También señaló que el municipio buscará aprovechar las herramientas disponibles dentro de Neuquén Habita.

Durante la actividad participaron además el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares; el presidente del ADUS-IPVU, Pablo Dietrich; el delegado regional Rubén García y el intendente de Neuquén, Mariano Gaido.

Para las familias que recibieron sus escrituras, el trámite cerró una espera que en algunos casos se extendió durante más de dos décadas. Para quienes iniciaron las mensuras, el proceso abre ahora una nueva etapa hacia la documentación definitiva de sus terrenos.