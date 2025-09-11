Un hecho delictivo sacudió la tranquilidad del barrio Chacra IV, cuando delincuentes se llevaron seis caños estructurales del Skate Park, ubicado en la intersección de calle Tromen y Ruta Nacional N°40 en San Martín de Los Andes.

El robo, que afecta directamente un espacio utilizado diariamente por niños y jóvenes, generó indignación entre los vecinos.

Las piezas metálicas, algunas con detalles de soldadura, habrían sido robadas durante la madrugada, y el hecho fue rápidamente reportado a la Policía.

Ante esto, la Brigada de Investigaciones Zona Sur desplegó un operativo en el sector y logró recuperar una de las tuberías en los pastizales de la calle Las Lajas, justo frente al Colegio Primario N°8.

El material recuperado fue incautado y puesto a disposición judicial, mientras la Fiscalía local investiga para dar con el resto del botín y a los autores del robo.

Por su parte, los vecinos del lugar están en alerta, pues es un espacio donde niños y adolescentes juegan y se divierten todos los días.

