Este viernes, el gobernador de la provincia de Neuquén Rolando Figueroa participó por videollamada de un acto realizado en la ciudad de San Carlos de Bariloche por su par de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el intendente local Walter Cortés. En dicho contexto, el mandatario neuquino destacó el trabajo conjunto con el gobierno rionegrino y ponderó las posibilidades que le otorgará a ambas provincias el haber recuperado la capacidad del Sistema Cordillerano Patagónico y la posibilidad de avanzar con nuevas conexiones de gas natural.

“Estamos pensando en llevar gas al mundo, pero primero es importante llevar el gas a rionegrinos y neuquinos en cada uno de los rincones de nuestras provincias”, afirmó Figueroa Las declaraciones se dieron en el marco del anuncio de la obra de gas para 980 vecinos de Bariloche.

Figueroa y Weretilneck se refirieron al trabajo conjunto que realizaron para poder recuperar la capacidad del Gasoducto Cordillerano y ampliar el acceso al gas natural en la región cordillerana de las tres provincias. El gobernador neuquino sostuvo que la decisión de fortalecer la infraestructura energética responde a una visión compartida entre las provincias patagónicas, que busca consolidar el desarrollo de la región sin perder de vista las necesidades de las comunidades locales.

Por su parte el gobernador de Río Negro remarcó que la ampliación del servicio fue posible gracias al trabajo conjunto entre las tres jurisdicciones, incluida la provincia de Chubut, junto a la empresa Camuzzi. Además, Weretilneck recordó que el financiamiento otorgado por el Banco Provincia del Neuquén (BPN) y el Banco del Chubut permitió ejecutar las obras de repotenciación del Sistema Cordillerano Patagónico, luego de que el proyecto quedara paralizado.

“Si no hubiese sido por las tres provincias, que asumimos una obra que el Estado nacional dejó paralizada, hubiese sido imposible estar viviendo este momento”, afirmó el mandatario rionegrino, al señalar que las obras benefician tanto a Bariloche como a localidades neuquinas como Villa La Angostura, Junín de los Andes y San Martín de los Andes.

También de manera remota, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, les agradeció a todas aquellas personas que hicieron posible la concreción de esta obra. El mandatario chubutense coincidió con Figueroa al decir que estas obras dignifican y hacen la diferencia para los vecinos.

Trabajo conjunto para brindar soluciones a los vecinos

Figueroa destacó asimismo que la cooperación entre las provincias permitió avanzar en soluciones concretas para los vecinos y aseguró que el próximo desafío será continuar ampliando la infraestructura energética para garantizar un abastecimiento seguro y suficiente en toda la región cordillerana. “Defendemos nuestra gente, nuestra tierra y estoy convencido que de la mano de la obra desde Alicurá hasta Villa La Angostura vamos a lograr trabajar juntos para que llegue la energía como corresponde a los barilochenses también. Creo que es un gran trabajo que se nos viene ahora para poder lograr, entre todos, que la energía fluya para nuestra gente”, consideró el gobernador.