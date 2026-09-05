Junín de los Andes tendrá la primera Fiesta Provincial del Queso Cordillerano: fecha, lugar y todas las actividades

Junín de los Andes tendrá el 20 de septiembre una celebración inédita para la localidad: la primera Fiesta Provincial del Queso Cordillerano. El encuentro se desarrollará en el establecimiento Las Vertientes, ubicado sobre la Ruta Nacional 40, y tendrá al producto elaborado en la propia quesería como protagonista.

La jornada comenzará a las 11 y se extenderá hasta aproximadamente las 18. La entrada será libre y la propuesta combinará cocina, música y actividades familiares en un entorno dedicado a la producción agropecuaria.

La iniciativa nació de la mano de Claudio Abraham, chef embajador de la Gastronomía Neuquina, y Christian Croissant, propietario de Las Vertientes. Abraham planteó la posibilidad de convertir esta primera experiencia en una celebración propia de Junín de los Andes que pueda crecer con cada edición.

La gastronomía reunirá a cocineros de Neuquén y Chile

Los quesos de Las Vertientes serán utilizados durante la jornada por distintos cocineros invitados. También participarán representantes de San Martín de los Andes, integrantes de la agrupación Chef Embajadores Neuquinos y referentes de la Ruta de la Gastronomía Neuquina.

La primera edición apunta a ser el punto de partida de una celebración anual.

El encuentro tendrá además una participación internacional. La agrupación Pucón Chef, de Chile, llegará desde la localidad cordillerana para compartir la jornada con los cocineros neuquinos y preparar distintas propuestas con los productos del establecimiento.

La idea es que la cocina tenga un papel central y permita mostrar las posibilidades gastronómicas de los quesos artesanales. Abraham destacó además la evolución de los productos elaborados en Las Vertientes y la posibilidad de utilizarlos en distintas preparaciones.

La música completará la propuesta. Habrá folclore y actividades vinculadas con las tradicionales peñas que se realizan en el establecimiento.

Las Vertientes combina producción y turismo rural

El lugar cuenta con un tambo de vacas Jersey y una quesería artesanal. Allí también se producen dulce de leche y huevos camperos, mientras que el emprendimiento ofrece experiencias de agroturismo y visitas guiadas.

Las propuestas permiten conocer de cerca parte del proceso productivo y el recorrido que realizan los alimentos antes de llegar a la mesa. Ese perfil será otro de los atractivos de la fiesta, que busca acercar la producción regional al público.

La primera edición apunta a ser el punto de partida de una celebración anual. La organización espera que el encuentro pueda consolidarse con el tiempo y sumar nuevas propuestas alrededor de la gastronomía y los productos de la cordillera neuquina.

El 20 de septiembre, Las Vertientes abrirá sus puertas para una jornada que reunirá productores, cocineros y visitantes alrededor de uno de los alimentos que identifican la producción artesanal de la zona.