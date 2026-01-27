Se pone en marcha el fin de semana la Copa Provincial neuquina, competencia que reúne a los equipos de LIFUNE, el Sur, y norte de la provincia de Neuquén. La joven Liga Interregional con sede en Andacollo dirá presente, con dos equipos, donde se destaca Manzano Amargo.

Las dos plazas que se le dieron a la liga quedaron para el campeón y subcampeón del apertura, de la Interligas regional, competencia que integran localidades del norte neuquino, y que es el resultado del desprendimiento de la Liga del Norte de Neuquén.

Para Manzano Amargo, campeón del apertura, será una gran experiencia donde debutará este fin de semana, en una instancia superior en el carácter federados. Bajo la conducción de Pedro González, el equipo que representan a 600 habitantes en el norte neuquino, se prepara para el debut: “Estamos con ganas y deseos, queremos competir y agradecidos por la oportunidad que nos están dando”. Sostuvo

Manzano Amargo y el CLub Andacollo representarán a la Interregional del norte

El plantel, trabaja contrarreloj ya que necesita alta médica, y sistema Comet. Pasos administrativos nuevos para un club del interior, que debe hacer hasta más de 100 kilómetros para controles de rutina. “Nos agarró de sorpresa, tenemos esta semana para ponernos más a punto, tendremos el dilema de la ficha médica porque donde vivimos no tenemos hospitales o médicos privados, asique estamos buscando la manera para poder llegar correctamente con los papeles”.

“Es una satisfacción enorme, hace poco nos estamos formando, con gente del lugar. Esto nos genera que no debemos bajar los brazos, mantener los equipos y dedicarnos a las inferiores. En el pueblo somos 600 habitantes, asique es una satisfacción enorme y una gran experiencia para los chicos. Siempre competimos en la liga regional que viene creciendo. Llegamos a dos finales y nos merecemos estar acá”. Dijo González.

Manzano Amargo debutará este domingo como visitante frente a Unión de Piedra del Águila, representante LIFUNE Sur, la revancha será el próximo domingo 8/2 en el norte. El vencedor de la serie se meterá en octavos de final donde enfrentará San Patricio del Chañar, último campeón de la competencia.