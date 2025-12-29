El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa mantuvo esta tarde la última reunión del 2025 con su Gabinete, a dos días del cierre del año. El objetivo del encuentro fue trazar los lineamientos de cara al inicio del 2026, que marcará el comienzo de la segunda etapa de gestión del mandatario patagónico.



En una publicación que realizó en su cuenta de X, Figueroa sostuvo: “Hicimos balance del año en una nueva reunión de Gabinete, donde definimos las prioridades para el inicio de 2026”.



“Concluimos un año con un Estado ordenado y cerca de la gente, impulsando transformaciones profundas que vamos a sostener, con un rumbo claro y un modelo de gobierno que seguimos fortaleciendo”, agregó el mandatario.



De la reunión participaron la senadora nacional, Julieta Corroza; el jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset; la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; el ministro de Seguridad, Matías Nicolini; el ministro de Trabajo, Lucas Castelli; la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi; la ministra de Educación, Soledad Martínez; el ministro de Gobierno, Jorge Tobares; el ministro de Energía, Gustavo Medele; y el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig.



