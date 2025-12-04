En un acto que se llevará adelante este jueves 4 de diciembre a partir de las 13.00 en el auditorio de la Casa de Gobierno, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, tomará juramento a los nuevos funcionarios que serán parte de la estructura del Ejecutivo para la segunda etapa de la gestión.

En primer lugar, jurará como flamante ministra de Infraestructura de Neuquén Tanya Bertoldi, quien estaba al frente de la Secretaría de Obras Públicas y recientemente renunció a su banca como diputada nacional de Unión por la Patria, requisito necesario para asumir un cargo ministerial dentro del Ejecutivo provincial.

En el mismo sentido, la Secretaría de Obras Públicas quedará a cargo de Mage Ferraresso, quien también jurará este mediodía ante Rolando Figueroa.

Por otro lado, también realizará su juramento como flamante ministra de Juventud, Cultura y Deporte Josefina Codermatz. Cabe destacar que dicha cartera fue creada recientemente y tendrá como objetivo principal brindar apoyo socioeconómico a los clubes de la Provincia y a los jóvenes que forman parte de los mismos para colaborar no solamente con la profesionalización de distintas actividades, sino con la idea de sacar a los chicos de la droga y la delincuencia.

Vale destacar que en Neuquén se eliminan dos ministerios: Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres (su líder Julieta Corroza asumirá en seis días como senadora nacional) y Modernización, Innovación y Planificación, cartera que estaba a cargo de Rubén Etcheverry, quien ahora conducirá el Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPADE) que pasará a tener rango de Secretaría.

También está previsto que hoy juren funcionarios de segunda línea, entre ellos Gustavo Coatz (secretario del Interior), Miryan Abojer (secretaria de Desarrollo Humano) y el propio Etcheverry al frente de COPADE.

Estos cambios que serán formalizados hoy estarán acompañados por una presentación formal del renovado Gabinete 2026, el cual acompañará a Figueroa de cara a la segunda etapa de la gestión al frente de la Provincia, donde el objetivo es profundizar lo que se hizo en materia de obras, salud, educación y seguridad.

