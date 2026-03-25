Durante el pasado fin de semana largo se registraron algunos siniestros viales en las rutas neuquinas, aunque destacan que ninguno fue de gravedad. Los controles se realizaron en toda la provincia para asegurar que no haya víctimas fatales.

Este contexto anticipa para el próximo fin de semana largo por Semana Santa un aumento significativo del tránsito turístico, principalmente hacia los destinos cordilleranos.

“Los resultados son muy alentadores. No hemos registrado ningún tipo de siniestro de gravedad. Hubo situaciones puntuales de daños materiales o desprendimientos, como en la Ruta 6 en la rotonda de Rincón de los Sauces, pero no eventos de gran magnitud con personas lesionadas”, precisó el director provincial de Seguridad Vial, Diego Alfonso.

El despliegue incluyó presencia de recursos humanos en puntos estratégicos y una ampliación de la cobertura territorial. Se reforzaron controles en la Ruta 40 Sur -conocida como el circuito de Siete Lagos- y en el acceso a Villa Traful por la Ruta 237. “Esto nos permitió abarcar más territorio, sumar puntos de prevención y mejorar los resultados”, explicó.

También destacó un cambio progresivo en la conducta de los conductores. “Entendemos que se está generando un cambio cultural: la gente respeta más las indicaciones, consulta el estado de rutas por canales oficiales y planifica sus viajes con mayor anticipación”, indicó.

De cara al nuevo operativo por el fin de Semana Santa, que comenzará el miércoles 1 de abril a las 18, Alfonso reiteró recomendaciones clave como verificar el estado general del vehículo, contar con la documentación obligatoria, chequear las condiciones climáticas y viales, y evaluar el estado físico y anímico antes de conducir.