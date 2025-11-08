Clubes de Neuquén reciben 200 millones para mejorar sus instalaciones

Los clubes Eucalipto Blanco del Limay, El Biguá, Residentes Santafesinos y Tenis Club Neuquén, todos de la Región Confluencia en Neuquén capital, completaron importantes obras de infraestructura con el aporte del Gobierno provincial a través del Ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, mediante el Programa Clubes Sociales. El mismo busca fortalecer la función social de los clubes e instituciones deportivas como espacios de encuentro y desarrollo comunitario.

A través de este programa impulsado desde la Secretaría de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana se busca garantizar el acceso de la población a instalaciones inclusivas, seguras y adecuadas para la práctica deportiva y recreativa con el fin de promover la integración social, la igualdad de oportunidades y el bienestar de la comunidad.

El aporte consistente en 200 millones de pesos -50 millones de pesos para cada institución- forma parte de la inversión del Gobierno a distintos clubes de la provincia.

En una recorrida por algunas de estas instituciones se puede apreciar el avance de obras de los proyectos presentados por sus dirigentes que contemplan la finalización de espacios recreativos, construcción de nuevas canchas, mejoramiento de instalaciones, coberturas en superficies de techos y en accesos, sanitarios e instalaciones eléctricas para una mejor atención al socio y a los propios deportistas.