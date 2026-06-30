Villa La Angostura podría sumar un nuevo símbolo de homenaje a los veteranos y caídos de la Guerra de Malvinas. La propuesta contempla la instalación de un avión que participó del conflicto bélico de 1982 como pieza central de un monumento destinado a mantener viva la memoria de quienes combatieron en el Atlántico Sur y de los 649 argentinos que perdieron la vida durante la contienda bélica. Todo, en un escenario único, entre los lagos Correntoso y Nahuel Huapi, a escasos kilómetros del paso internacional Cardenal Antonio Samoré.

La iniciativa para instalar el avión en Villa La Angostura fue propuesta al intendente Javier Murer y al Concejo Deliberante local por la Casa del Ex Soldado Combatiente de Malvinas de La Plata (C.E.M.A.), junto con la Unión Federal de Héroes Caídos en Malvinas y la Asociación Civil Soldados de Malvinas Neuquén. El proyecto ya fue formalmente presentado y busca generar un espacio de encuentro, homenaje y reflexión abierto a toda la comunidad.

A 44 años de una guerra que sigue presente en la memoria colectiva

El pasado 2 de abril de 2026 se cumplieron 44 años del inicio de la Guerra de Malvinas, un conflicto que todavía nos sigue enseñando sobre historia argentina. La contienda dejó un saldo de 649 soldados argentinos muertos, 255 militares británicos fallecidos y tres habitantes de las islas que también perdieron la vida. La fecha volvió a convocar actos, vigilias y homenajes en todo el país para recordar a quienes combatieron y reafirmar la memoria sobre uno de los episodios más trascendentes de la historia reciente argentina.

En ese contexto, el vínculo del doctor Daniel Angeleri, un profesional de la medicina radicado en Angostura que supo ser director del hospital de Gonnet, y del excombatiente Antonio "Tony" Reda, que vive en La Plata, fue el puntapié inicial para que el sueño del monumento del avión militar aterriza en la localidad cordillerana. Buscan fortalecer el vínculo entre la comunidad y la causa Malvinas mediante un monumento de gran valor histórico y simbólico.

"La coronación del proyecto, si Dios y nuestro trabajo quieren, va a ser que la comunidad de de Villa Angustura le dé el nombre al monumento. Es una forma de pertenencia y de participación", sostuvo Reda en diálogo con la señal Angostura TV.

La propuesta para instalar el monumento fue elevada tanto a la secretaría privada del intendente como al Concejo Deliberante de Villa La Angostura - Foto: La Angostura Digital

Para que aterrice el sueño del monumento

Según el proyecto presentado ante el Municipio, la aeronave sería emplazada sobre una estructura especialmente diseñada para su exhibición permanente. El objetivo es que el avión se convierta en el elemento central de un monumento que permita homenajear a los combatientes y, al mismo tiempo, transmitir a las nuevas generaciones el significado histórico de la guerra.

Los impulsores destacan que este tipo de iniciativas ya han demostrado un fuerte impacto en otras localidades del país, como el caso de la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche, donde aeronaves vinculadas al conflicto fueron incorporadas a memoriales y espacios de recordación. Estos sitios se transformaron con el tiempo en puntos de encuentro para actos oficiales, actividades educativas y visitas turísticas vinculadas a la historia nacional.

Un proyecto pensado para las futuras generaciones

La propuesta contempla mucho más que la exhibición de una aeronave. La intención es crear un espacio que permita malvinizar, es decir, mantener vigente el reconocimiento a los veteranos y caídos, promoviendo actividades educativas, culturales y conmemorativas relacionadas con la causa Malvinas.

"La acción del efecto que esto causó, por ejemplo, en Bariloche. Creo que es muy importante que todo el eje cordillerano tenga un avión. Que una vaya por la (Ruta Nacional) 40, cruce de una provincia a otra y siga viendo estos estos mensajes. No son mensajes bélicos, sino de recuerdo. No ponemos una bomba, ponemos un avión como los que salvaron muchas vidas argentinas evitando que fragatas o destructores (británicos) bombardearan el suelo de las islas donde estábamos nosotros (en 1982)", enfatizó Reda.

Desde las organizaciones impulsoras sostienen que el monumento permitiría consolidar un lugar de memoria permanente en Villa La Angostura, donde vecinos y visitantes puedan conocer la historia de quienes participaron en la guerra y comprender la dimensión humana del conflicto.

La iniciativa se encuentra ahora bajo análisis de las autoridades municipales y del Concejo Deliberante, que deberán evaluar su factibilidad y el lugar donde podría emplazarse la estructura. Respecto de los fondos, Reda aclaró la construcción del monumento se financiaría 100 por ciento con fondos privados: "Nuestra institución se caracteriza porque todo lo que hace, los monumentos que nos ha tocado hacer, lo que pudimos emprender, lo hacemos con nuestros recursos o con la colaboración y los aportes de la gente. ¿Por qué? Porque creemos que cuando la gente participa lo hace propio, se da un compromiso, un sentimiento de pertenencia. La idea es que los recursos para esto salgan de nosotros mismos, de la comunidad. El municipio podrá aportar eh la estructura para llevarlo. No le queremos sacar plata al municipio, sino buscar buscar la forma de que esto se autofinancie con absoluta claridad".