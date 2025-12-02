En el marco de la gestión provincial centrada en la preservación del ambiente y el uso responsable del agua, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, firmó dos contratos clave con la Municipalidad de Neuquén para mejorar la infraestructura de tratamiento de líquidos cloacales de la ciudad. Estos acuerdos permitirán realizar obras fundamentales en la planta de tratamiento Tronador, la cual procesa el 90% de los líquidos sanitarios de la capital provincial y necesita una ampliación para atender la creciente demanda durante los próximos 20 años.

Figueroa destacó la importancia de la gestión hídrica para la provincia, resaltando que la seguridad y el cuidado del agua son vitales para los neuquinos. “La gestión del agua tiene que ver mucho con lo que debemos cuidar, nuestros ríos y cómo debemos proveernos esta agua”, afirmó el gobernador. También resaltó la colaboración entre la provincia y el municipio como un ejemplo de trabajo conjunto, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de un crecimiento ordenado y sostenible de los servicios públicos.

El proyecto incluye la ejecución de dos contratos. El primero, firmado con la empresa FRB Servicios SRL, por un monto de 334 millones de pesos, contempla la realización de un estudio integral para determinar el plan de mejoras de la planta Tronador. Este estudio, que se completará en un plazo de 180 días, proporcionará el proyecto ejecutivo necesario para ampliar la planta y permitir su modernización. Además, se trabajará en el reacondicionamiento de los módulos más antiguos de la planta, con una inversión de 7.6 mil millones de pesos y un plazo de 420 días. Las obras permitirán mejorar la capacidad operativa de la planta y su eficiencia en el tratamiento de los líquidos cloacales.

“Este hito es una demostración de cómo pueden trabajar un municipio y la provincia de manera coordinada”, destacó Figueroa, quien también subrayó la necesidad de pensar a largo plazo en el desarrollo de infraestructura en una ciudad que crece a un ritmo acelerado, como Neuquén. La planta Tronador, que recibe 4.000 metros cúbicos por hora de líquidos cloacales, requiere de este tipo de trabajos para mantenerse a la altura de las necesidades de la población.

El acuerdo también incluye la realización de un estudio de impacto ambiental y la elaboración de un pliego licitatorio para la ejecución de las obras, que buscarán financiarse mediante diversas fuentes. Mientras tanto, la provincia continuará con el reacondicionamiento de las instalaciones actuales, lo que garantizará la continuidad y el mejoramiento de los servicios en el corto y mediano plazo.

Por su parte, el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, valoró la importancia de “el crecimiento planificado” para que la ciudad pueda contar con un servicio esencial de cloacas que responda a las necesidades de los habitantes. Resaltó que esta obra es posible gracias a la decisión política del gobernador de destinar fondos para proyectos fundamentales que impacten positivamente en la calidad de vida de los vecinos.

La firma de estos contratos forma parte de un esfuerzo más amplio para mejorar la infraestructura hídrica en toda la provincia. El secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori, destacó que, además de la planta Tronador, se están llevando adelante proyectos similares en otras localidades de Neuquén, como Chos Malal, Loncopué, Zapala, Plaza Huincul y Cutral Co, lo que refleja el compromiso del gobierno provincial con el cuidado del medio ambiente y la provisión de servicios de calidad.

Secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori

Salvatori también remarcó en diálogo con La Mañana es de la Primera por AM550 que la obra no solo aborda el tratamiento de los líquidos cloacales, sino que forma parte de un plan integral que contempla todas las fases del proceso, desde las conexiones y los troncales hasta las plantas de procesamiento. “La semana pasada se abrieron las ofertas para una etapa de troncales en la calle 12 de septiembre. No se trata de atacar un solo problema, sino de hacer mejoras en todos estos sectores. Además, estamos pensando a futuro, ya que Neuquén sigue creciendo, especialmente hacia el oeste”, indicó.

En cuanto a las dificultades que enfrenta la expansión del sistema cloacal, Salvatori explicó que, aunque el crecimiento hacia el norte puede ser manejado por gravedad, el oeste de la ciudad presenta desafíos adicionales. “El oeste es la zona de mayor expansión. Para este sector, necesitamos planificar nuevas plantas de tratamiento, ya que la planta Tronador, ubicada cerca de la intersección de los ríos Neuquén y Limay, no puede absorber todo el crecimiento de esa zona”, detalló.