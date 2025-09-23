El intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa inauguraron este martes por la mañana 30 nuevas cuadras de asfalto en Parque Industrial. Las nuevas arterias completan el circuito vial que rodea el Parque Lineal La Familia y el Salón de Actividades Físicas (SAF), dos espacios públicos claves que fueron inaugurados por la gestión y que, por primera vez en la historia del barrio, dieron a los vecinos áreas de esparcimiento y deporte.

Luego del tradicional corte de cintas, Gaido resaltó la importancia de estos proyectos: “Estamos inaugurando una nueva obra en Neuquén, esta vez en el norte de la ciudad, en el hermoso barrio Parque Industrial. Esta intervención no se limita únicamente a 30 cuadras de asfalto, sino que incluye servicios integrales: pluviales, cloacas y todos los caños que van por debajo del asfalto. Además, contempla la revalorización del Parque Lineal La Familia, que ha cambiado rotundamente su aspecto”.

"Antes acá no había nada, era un barrio olvidado, pero en este tiempo hicimos el Parque Lineal La Familia, uno de los más grandes que tiene la ciudad; también construimos el SAF y la cancha de fútbol con césped sintético. Hemos transformado este barrio con obras que benefician a los vecinos de esta zona y de todos los sectores aledaños”, continuó Gaido.

Nueva obra en camino

Durante la celebración, el intendente anunció que ya se está por llamar a licitación para “dejar como nuevo” todo el ingreso al barrio. "Estamos licitando Conquistadores del Desierto desde la ruta hasta pasar el Parque Lineal La Familia. Vamos a hacer toda nueva esta calle, se va a ensanchar y también incluirá una importante obra pluvial", confirmó el jefe comunal.

Recordó que este proyecto se enmarca dentro del Plan Orgullo Neuquino, que contempla la pavimentación de 3.400 cuadras en total para este año; y dijo que en lo que va de 2025 ya se gestionaron más de dos mil: "Muchas que ya están terminadas y habilitadas, otras están en ejecución y otras que estamos cerrando los contratos en estos días”, informó y confirmó: “Ya llevamos gestionado dos tercios del plan seguimos trabajando para cumplir con el total proyectado. Es motivo de orgullo, mientras en el país las obras están paralizadas, en la ciudad y en la provincia no para la fuerza neuquina de desarrollar proyectos”.

Figueroa: “Mariano está transformando Neuquén de manera integral”

Por su parte, el gobernador Rolando Figueroa destacó el valor de la nueva obra: “Mariano viene transformando a Neuquén de manera integral. No solo la ha puesto de cara a los dos ríos, de cara a la Confluencia, sino que también ha realizado obras muy importantes que han transformado la vida cotidiana de los vecinos. Estas son las alegrías que nosotros compartimos, que admiramos y que valoramos”.

“Esta obra contempla precisamente esa mirada de un intendente que está presente en todos los barrios. Lo que antes era una toma, ahora se ha transformado en todo esto que vemos: se ha construido el parque lineal, una SAF y se ha trabajado junto con la propia gente del barrio. Creo que la pertenencia es fundamental para poder poner en valor cada uno de los rincones de esta ciudad”, reflexionó el gobernador.

“Ahora queda todo ordenado”

Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, puntualizó que las 30 calles pavimentadas son Padre Juan San Sebastián y un tramo de Conquistadores del Desierto. Agregó respecto a las tareas que implicó esta obra: “La ejecución de esta pavimentación presentó importantes desafíos debido a la infraestructura existente en la zona. Fue muy compleja porque había muchas infraestructuras que atraviesan ese sector, hay un gasoducto que atraviesa, así que hubo que hacer protecciones especiales".

Y también contó que fue necesario reubicar dos troncales de agua que pasaban por debajo del SAF, “tuvimos intervenciones en infraestructuras existentes como un gasoducto, que hubo que proteger, y también un par de acueductos importantes que tuvimos que reubicar. Una obra compleja que nos llevó un tiempo, por suerte ahora queda todo ordenado”.

“Acá antes era tierra, barro, yuyo. Hoy está asfaltado”

Agradecido, Daniel Sepúlveda, presidente de la comisión vecinal de Parque Industrial, “es muy emocionante ver el avance que se ha logrado, de salir del lugar abandonado que estábamos a esto que hoy es Parque Industrial, representa para nosotros un logro muy importante. No solamente para los vecinos del parque, sino para los vecinos de alrededor que vienen y usan este parque como recreación y paseo”, dijo y agregó sentir orgullo de pasar de ser un barrio olvidado a convertirse en el centro de encuentro de familias de todo el sector gracias a las obras planificadas y ejecutadas.

“Se han hecho un montón de cosas en Parque Industrial: obras de gas, de luz, mejoras que han transformado la calidad de vida de cada uno de los vecinos. El asfalto era algo muy esperado. Acá antes era tierra, barro, arcilla, yuyo. Hoy está asfaltado, hay un parque impresionante. La verdad es que la alegría que tienen los vecinos es inmensa”, agregó Sepúlveda.

