El inicio de la semana estará marcado por un panorama de tiempo inestable en la provincia de Neuquén. De acuerdo con el pronóstico, este lunes predominará el cielo mayormente cubierto en la capital provincial, mientras que en la cordillera continuarán registrándose nevadas y precipitaciones propias de la temporada invernal.

En Neuquén capital, la temperatura máxima alcanzará los 15°C, con una jornada de abundante nubosidad y viento moderado. Si bien no se esperan fenómenos de gran intensidad en el Alto Valle, el tiempo permanecerá variable durante gran parte del día.

El pronóstico anticipa una jornada con nubosidad, viento moderado y condiciones invernales en distintos sectores de la provincia.

En la región cordillerana, en tanto, persistirán las nevadas, lo que podría afectar la transitabilidad en algunos pasos y rutas de montaña. Ante este escenario, las autoridades recomiendan consultar el estado de los caminos antes de emprender viajes y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Las condiciones invernales continuarán presentes durante los próximos días, con bajas temperaturas en distintos puntos de la provincia y nuevas precipitaciones en los sectores de mayor altura.