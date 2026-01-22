La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos contrató 30 brigadistas eventuales con el objetivo de reforzar el Sistema Provincial de Manejo del Fuego, durante la actual temporada de mayor riesgo de incendios forestales y rurales.

La incorporación de este personal especializado permite fortalecer la capacidad operativa del sistema, mejorar los tiempos de respuesta y ampliar la cobertura territorial ante eventuales focos ígneos en distintos puntos de la provincia.

Además de la contratación de brigadistas, la Secretaría viene desarrollando de manera sostenida acciones preventivas y operativas en todo el territorio provincial, que incluyen el monitoreo permanente de los índices de peligro de incendios (FWI) y de las condiciones meteorológicas críticas, el refuerzo de los operativos de prevención y control en zonas de mayor riesgo, la articulación con municipios, comisiones de fomento y organismos provinciales y nacionales para garantizar respuestas rápidas y coordinadas, la capacitación y el entrenamiento continuo del personal operativo con actualización de los protocolos de actuación, y la concientización a la comunidad sobre la prohibición de hacer fuego y la necesidad de adoptar conductas responsables para evitar incendios.

En este contexto, también endurecieron las sanciones y multas para quienes incumplan la normativa vigente, como parte de una política firme de prevención. Asimismo, la Provincia aportó brigadistas para colaborar en la contención del incendio en Chubut, como parte del trabajo solidario y coordinado entre las jurisdicciones de Neuquén, Río Negro y Chubut, y logró contener más de 50 incendios en lo que va de la temporada, la mayoría de ellos originados por la caída de rayos, lo que da cuenta del esfuerzo operativo y la capacidad de respuesta del sistema provincial.