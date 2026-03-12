Con una inversión de $4.500 millones, Provincia inauguró la nueva escuela primera de Junín de los Andes

La ministra de Educación de Neuquén, Soledad Martínez, encabezó este jueves la inauguración de la nueva escuela primaria número 153 “Agustín Cacace” del barrio Nehuén Che de Junín de los Andes. El edificio demandó una inversión de $4.487.580.000 provenientes de recursos provinciales y su ejecución –que había quedado paralizada en 2023– fue retomada tras la renegociación del contrato de obra.



El nuevo establecimiento se erigió en un barrio que tiene una proyección de crecimiento demográfico de unas 900 familias, junto con otros desarrollos urbanos, por lo que tendrá una importante matrícula escolar.

Cubrirá la demanda de Nehuén Che, de espacios habitacionales cercanos como las 101 Viviendas y Refugios del Sol y de la comunidad de la Primaria 153, que posee una matrícula superior a 360 estudiantes y que ahora funcionará en el nuevo edificio.



Durante el acto, Martínez destacó la importancia de la presencia de las instituciones educativas en los barrios y el rol de la escuela como espacio de construcción comunitaria. “Cuando las instituciones del Estado se emplazan en las comunidades, los barrios crecen, se consolidan y se fortalece el sentido de comunidad”, afirmó.



La ministra subrayó además que la concreción del edificio representa una respuesta a una demanda histórica de la comunidad educativa que fue priorizada por el Gobierno de Rolando Figueroa. “Veinte años esperando un edificio con SUM, con baños nuevos, con aulas con luz solar y patio. Esta es una gran noticia para Junín de los Andes”, expresó y remarcó que la Provincia atraviesa un momento inédito en materia de infraestructura escolar, con seis edificios inaugurados en apenas dos semanas en distintos puntos del territorio.



Martínez también señaló que la apertura de la nueva escuela permitirá reorganizar espacios educativos en la localidad y fortalecer el crecimiento del sistema educativo local. “El sistema educativo tiene su razón de ser en las infancias, y por eso las escuelas se construyen donde viven los chicos”, sostuvo.



Por su parte, la directora de la institución, Roxana Liendo, celebró la concreción de una obra largamente anhelada por la comunidad educativa. “Después de dos décadas de espera, hoy la Escuela 153 tiene su edificio”, afirmó.



Remarcó que el nuevo espacio representa una oportunidad para estudiantes y familias del sector. “El edificio siempre son los ladrillos y las ventanas, pero lo más hermoso de una escuela son las personas que la habitan y todo lo que se hace por cada uno de nuestros estudiantes”, indicó.



También agradeció el acompañamiento de docentes, familias y autoridades durante el proceso que permitió concretar la obra. “Sabemos que el camino para llegar a este corte de cintas no fue fácil, tuvimos que superar muchos obstáculos, pero cada esfuerzo valió la pena porque no hay mejor inversión que el lugar donde nuestros niños aprendan a ser libres y buenas personas”, concluyó.



Por último, el viceintendente de Junín de los Andes, Fabián González, destacó la decisión del Gobierno provincial de retomar y finalizar la obra, que había sido solicitada por los vecinos desde los inicios del barrio, alrededor de 2008.



En esa línea, remarcó que la educación es una prioridad para la gestión y agradeció el trabajo de las autoridades educativas, de la empresa constructora y de los vecinos, al tiempo que subrayó que la obra también generó empleo local durante su ejecución.



Acerca del edificio

Con una superficie cercana a los 2.000 metros cuadrados cubiertos, el proyecto fue desarrollado principalmente en una sola planta, con siete aulas comunes, biblioteca, sala de informática, sala de música, sala multipropósito y Salón de Usos Múltiples para actividades físicas y recreativas.



Además, cuenta con locales de apoyo y servicios como sala para docentes, sala pedagógica, secretaría, dirección y vice dirección, como así también cocina, depósito de alimentos y sanitarios. En la planta alta se ubica una sala de máquinas.



Su diseño posee una circulación central que estructura al edificio en sentido Este-Oeste; con su acceso principal -ubicado en el centro- que divide hacia un lado el sector de aulas y Gobierno y hacia el otro, el sector de apoyos y servicios.



Hacia el sur se encuentra el ingreso al edificio a través de una rampa exterior con vegetación, banco e iluminación que acompaña el recorrido. Al oeste de la rampa se ubica el playón multifunción al aire libre y al este el estacionamiento.



