Sin luz en el centro oeste de la provincia de Neuquén por la nieve acumulada en el tendido eléctrico

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), dependiente del ministerio de Energía, informó este miércoles por la noche que las cuadrillas operativas continuaban trabajando en la reposición del servicio eléctrico en la zona centro oeste de la provincia.

Las interrupciones se deben a la acumulación de nieve sobre el tendido eléctrico, producto del intenso temporal que afecta la región.

Las tareas se desarrollan de manera permanente para restablecer el suministro en el menor tiempo posible, aunque las condiciones climáticas continúan dificultando los trabajos en algunos sectores.

Desde el EPEN señalaron que se informará a la comunidad sobre las novedades en las tareas de reposición del servicio, de acuerdo con la evolución de las condiciones climáticas y el avance de los trabajos en terreno.