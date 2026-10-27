El Gobierno de Mendoza avanza en la preparación de una obra vial que permitirá completar la conexión de la Doble Vía del Este con la Ruta Nacional 7. Se trata de un intercambiador proyectado en San Martín.

Según detalló el Ejecutivo provincial, se prevé una inversión superior a los $22.000 millones. La obra se financiará con Fondos del Resarcimiento y tendrá un plazo de ejecución de 18 meses.

Vialidad Provincial, organismo a cargo de la subejecución, ya dispone de los pliegos provisorios. Los documentos pueden consultarse en el sitio web de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial.

El proyecto será el enlace entre la doble vía que conecta Rivadavia, Junín y San Martín y la ruta nacional. Forma parte de un corredor cuya primera etapa está terminada, mientras que la segunda y la tercera continúan en ejecución.

Dónde se construirá el intercambiador y cómo funcionará

La obra se ubicará en el cruce de la Ruta Nacional 7 con calle Martínez, en San Martín. Allí se construirá un distribuidor a distinto nivel. La calzada de la Doble Vía del Este pasará por encima de la autopista mediante un puente.

El diseño contempla dos rotondas, una al norte y otra al sur de la Ruta Nacional 7. Desde el Gobierno señalaron que el objetivo es ordenar los movimientos de entrada y salida entre ambas vías.

Para eso, la infraestructura incluirá dos calzadas de 7,30 metros de ancho, con dos carriles por sentido. También tendrá banquinas pavimentadas, un separador central rígido y colectoras a ambos lados.

El puente tendrá dos tramos de 30,2 metros cada uno. La estructura estará compuesta por 12 vigas y una altura libre mínima de 5,1 metros. También se construirán veredas peatonales para facilitar el cruce seguro sobre la autopista.

Qué otros trabajos incluye la obra

El proyecto incluye trabajos hidráulicos para garantizar el drenaje de la infraestructura. Entre ellos se prevén una nueva alcantarilla para el canal de riego, cunetas y zanjas.

Además, se instalarán defensas viales y barandas peatonales. También se incorporarán señalización e iluminación, y se realizarán tareas de parquizado en isletas y canteros. La obra contempla además la relocalización de servicios públicos.

Durante la ejecución se aplicará un plan de desvíos temporales. El objetivo es sostener la conectividad y proteger tanto a quienes circulen por la zona como al personal que participe de los trabajos.