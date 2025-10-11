Rolando Figueroa: “La neuquinidad no es un discurso, es una forma de vida”

Durante la entrevista en el programa Informe Semanal por AM550 conducido por Pancho Casado, el gobernador de Neuquén Rolando Figueroa reflexionó sobre el valor de la neuquinidad como rasgo distintivo de la provincia.

“El Neuquén tiene un gran futuro, pero lo tenemos que defender. La neuquinidad no es algo vacío o irreal; forma parte de cada neuquino, tanto de los nacidos como de los que somos por adopción”, afirmó.

El mandatario sostuvo que el desarrollo provincial está directamente vinculado con el bienestar de su gente: “Si defendemos al neuquino, estamos defendiendo la neuquinidad. Nadie se queda en un lugar para sufrir ni viene a una provincia para estar peor. Por eso Neuquén crece cuatro o cinco veces más que otras provincias del país”.

Orgullo y pertenencia

Figueroa apeló al sentimiento de identidad que une a los habitantes del territorio. “La neuquinidad aflora cuando escuchamos nuestro himno y se nos pone la piel de gallina. Es el orgullo por nuestros padres, nuestros abuelos, y también por lo que vamos a dejar a nuestros hijos y nietos”, señaló.

Para el gobernador, ese sentimiento se traduce en hechos concretos: “La neuquinidad se expresa en la sangre, en el sentimiento y en el devenir diario de construir una provincia pujante que será fundamental para poner de pie a la Argentina”.

En el tramo político de la entrevista, Figueroa convocó a los ciudadanos a respaldar a los candidatos de su espacio, el Frente de la Neuquinidad. “Es fundamental que los candidatos de la neuquinidad sean altamente respaldados. El modelo que estamos viviendo en la provincia se va a defender en el Congreso Nacional, y los únicos que lo van a defender son los candidatos de la neuquinidad”, subrayó.