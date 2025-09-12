Por qué la Feria del Libro de Neuquén lleva el nombre de Marcelo Martín Berbel

Cada edición de la Feria Internacional del Libro de Neuquén comienza con un recuerdo inevitable y cargado de emoción: el de Marcelo Martín Berbel. El evento que desde este viernes 12 de septiembre convoca a escritores, lectores y editoriales de todo el país lleva su nombre como homenaje a quien fue un motor fundamental para que esta feria se convirtiera en una de las más importantes del interior de Argentina.

Marcelo falleció el 2 de septiembre de 2019, a los 44 años, como consecuencia de una enfermedad terminal. Su última aparición pública había sido apenas días antes, en la inauguración de la séptima edición de la Feria del Libro, la misma que ayudó a consolidar con su trabajo y visión. En ese entonces, se desempeñaba como subsecretario de Cultura de la ciudad de Neuquén.

Hijo de Hugo Berbel y sobrino de Marité, Marcelo integraba una familia marcada por la música, el arte y el compromiso con la identidad neuquina. Tenía dos hijos y una pasión: fortalecer los espacios culturales de la ciudad. Su tarea en la gestión municipal dejó dos legados ineludibles: la consolidación de la Feria del Libro y el crecimiento de la Fiesta de la Confluencia.

Tras su fallecimiento, el entonces intendente Horacio “Pechi” Quiroga anunció que la feria pasaría a llamarse “Marcelo Berbel”. “Es un justo homenaje, un reconocimiento que Marcelito se ganó con todo derecho, por la importancia que tuvo su trabajo para consolidar esta feria como una de las más importantes del interior del país”, recordó en ese momento.

Desde entonces, el nombre de Marcelo Berbel se enlaza para siempre con la Feria Internacional del Libro. Cada año, cuando se abren sus puertas, no solo se celebra la palabra escrita: también se rinde tributo a la memoria de un hombre que soñó y trabajó para que la cultura ocupara un lugar central en la vida de los neuquinos.