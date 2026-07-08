Miércoles con frío, algunas nubes y precipitaciones en la zona cordillerana: así estará el tiempo en Neuquén

Tras la increíble clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026, los neuquinos vivirán un miércoles 8 de julio con tiempo estable en la mayor parte del territorio provincial. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada estará marcada por bajas temperaturas durante las primeras horas del día, cielo parcialmente nublado y una recuperación térmica moderada durante la tarde en los valles. En la zona cordillerana persistirá el ambiente frío y advierten sobre la persistencia de precipitaciones.

Neuquén capital: heladas al amanecer y una tarde agradable

La capital provincial tendrá una mañana fría, con temperaturas cercanas a los 0°C y probables heladas en sectores periféricos. El cielo se presentará parcialmente nublado y el viento será leve. Con el correr de las horas, la temperatura alcanzará máximas de entre 14°C y 16°C, generando condiciones agradables para actividades al aire libre.

Zapala: frío intenso en las primeras horas del día

La localidad del centro neuquino registrará una de las mañanas más frías de la provincia, con temperaturas bajo cero y formación de escarcha. Durante la tarde se espera una mejora en las condiciones, con cielo parcialmente nublado y máximas cercanas a los 11°C o 12°C. El viento no tendrá una incidencia importante.

Chos Malal: estabilidad y temperaturas acordes al invierno

En el norte neuquino predominará el tiempo estable. La jornada comenzará con bajas temperaturas, aunque el ascenso térmico de la tarde permitirá alcanzar valores próximos a los 14°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado y no se esperan precipitaciones.

San Martín de los Andes: ambiente fresco, nubosidad variable y clases suspendidas

La ciudad cordillerana tendrá un miércoles con temperaturas frías durante toda la jornada. Las mínimas rondarán los 2°C y las máximas no superarían los 8°C o 9°C. El cielo estará mayormente nublado por momentos y la amenaza de precipitaciones. En este contexto, las autoridades resolvieron suspender las clases como medida preventiva ante las complicaciones generadas por las condiciones meteorológicas registradas en los últimos días y el estado de algunas rutas y caminos de la región.

Villa La Angostura: una jornada invernal entre lagos y montañas

Villa La Angostura mantendrá condiciones típicas de la temporada. El cielo se presentará parcialmente nublado a mayormente cubierto y las temperaturas oscilarán entre 1°C y 8°C. El viento será leve y no se descarta que continúen las lluvias. Previo al fin de semana largo de cuatro días, en la localidad más austral de la provincia también se dispuso la suspensión de clases para resguardar la seguridad de la comunidad educativa.