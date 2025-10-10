¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 10 de Octubre, Neuquén, Argentina
Múltiples actividades

Con más de 170 puestos, 30 foodtrucks y actividades especiales, arranca Neuquén Emprende

El ‘finde’ extra largo arrancará con un evento único, esta vez en conjunto con Confluencia de Sabores. Diversión, esparcimiento y cosas ricas para compartir en familia o con amigos

Por Redacción

Viernes, 10 de octubre de 2025 a las 15:06
Una de las ediciones de Neuquén Emprende, que otra vez tendrá un mundo de opciones para ofrecer / Imagen ilustrativa

El parque central de la ciudad se prepara para recibir un fin de semana cargado de sabores, creatividad y música. Con más de 170 puestos, Neuquén Emprende se presenta como una verdadera fiesta para quienes quieren descubrir lo mejor de la producción local y regional.

La secretaria de Jefatura de Gabinete de la municipalidad local, María Pasqualini, es impulsora de este proyecto que nació en tiempos de pandemia, y contó con entusiasmo los detalles de esta edición.  “Además de los puestos de emprendedores, tendremos 30 food trucks de Confluencia de Sabores, espectáculos para chicos en las primeras horas de la tarde y bandas que cerrarán la jornada familiar”, explicó en La Primera Mañana, que se emite por AM550.

Pero el evento va más allá de lo gastronómico y comercial. En octubre, mes de concientización sobre el cáncer de mama, habrá un stand especial y actividades educativas para concientizar sobre la importancia de la prevención. También quienes quieran recorrer la ciudad podrán aprovechar el bus turístico y participar de experiencias como el Tour del Gin, que incluye degustación y visita a destilerías locales.

Mucho por descubrir

Pasqualini destacó el crecimiento de los emprendedores que comenzaron su camino en la sala de elaboración: “Cuando un producto, sea gastronómico o destilado, se pone en tensión con la ciudadanía, ver si gusta o no, crece. Hoy, empresas como Zorro Colorado están posicionadas a nivel nacional, y todo empezó acá, con nosotros”.

El fin de semana no se limita a la feria: mañana  sábado por la tarde habrá actividades musicales en el nuevo auditorio municipal y el domingo, en el marco del Día de la Diversidad Cultural, se realizará una feria cultural en el monumento a San Martín.

Con toda la ciudad como escenario, Neuquén Emprende promete un fin de semana para disfrutar en familia y apoyar a los emprendedores locales.

Mirá la nota completa:

 

